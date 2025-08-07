De 15 años, el mozalbete que presuntamente atacó a una mujer en la colonia Santa María antes de que lo atropellaran

Desde Puebla

ASUNTO: Persona retenida y atropellada, probable responsable de robo a transeúnte

UBICACIÓN: Av. Héroes de Nacozari esq. 26 poniente, Col. Santa María

HECHOS:

• Como primer respondiente se ubicó a Tránsito Municipal, quien indicó que la ciudadana refirió que le robaron un teléfono y cartera en la calle 28 poniente esq. Av. Nacozari, por lo que, al emprender la huida, una camioneta de la cual no brindaron características, lo atropelló, la gente se reunió y lo quieren golpear. Los elementos de Policía tratan de calmar a los aprox. 30 ciudadanos, pero estos se muestran agresivos.

• Informó Policía Estatal en Coordinación con Tránsito Municipal, el responsable, de nombre Alejandro N, de 15 años, fue trasladado por paramédicos en calidad de detenido, al H. de Traumatología y Ortopedia del IMSS, con fractura expuesta en tibia y peroné tercio distal.