Gobierno analiza construcción de un segundo C3 para exámenes de confianza a policías: SSP

María Huerta

El gobierno evalúa la posibilidad de construir un segundo Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), adscrito al secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para agilizar los exámenes de control de confianza a elementos de seguridad pública, custodios, personal de la Fiscalía General del Estado y aspirantes.

Al respecto, el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, reconoció que el actual C3 enfrenta una carga de trabajo considerable.

Actualmente, solo el 25 % de los más de 4 mil elementos operativos de la Secretaría ha sido evaluado. Esta situación ha llevado a las autoridades a considerar la ampliación de infraestructura, personal y equipo, lo que implicaría una inversión significativa.