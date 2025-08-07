Tonantzin Fernández entrega apoyos alimentarios a sectores vulnerables

*Más de 1,700 despensas fueron distribuidas en coordinación con el DIF Estatal*

Desde Puebla

*7 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Con el compromiso de garantizar que las familias cholultecas cuenten con entornos seguros y condiciones dignas de desarrollo, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, llevó a cabo la entrega de más de 1,700 despensas a personas en situación de vulnerabilidad.

Esta acción se realizó en coordinación con el DIF San Pedro Cholula, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, y el Gobierno del Estado de Puebla, a través del DIF Estatal.

El programa tiene como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria de adultos mayores, personas con cáncer o alguna discapacidad, así como niñas y niños de 2 a 5 años de edad, garantizando el acceso a una nutrición correcta y balanceada.

En su mensaje, la presidenta municipal agradeció el respaldo del gobernador del estado, Alejandro Armenta, y de la presidenta del DIF Estatal, Cecy Arellano, destacando que, gracias a la visión humanista de sus administraciones, es posible acercar más y mejores programas sociales a la ciudadanía.

“Las y los cholultecas cuentan con un Gobierno Municipal que trabaja y gestiona los apoyos necesarios para que las familias sean el pilar que reconstruya y fortalezca el tejido social”, subrayó Tonantzin Fernández, al reiterar su compromiso con el bienestar en rubros como salud, educación, economía y desarrollo social.

Por su parte, la Mtra. Lupita Fernández y el delegado estatal de la Microrregión 18, Marcos Pérez, coincidieron en que los actuales gobiernos trabajan incansablemente para atender las necesidades de quienes más lo requieren, y anunciaron que estos apoyos continuarán llegando a más hogares de San Pedro Cholula.