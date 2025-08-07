Identifican a Mario, de 41 años y desaparecido desde 2023

Erika Méndez
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizó la exhumación del cuerpo de un hombre, quien desapareció en 2023.
Se trata de Mario. N, de 41 años de edad, quien se encontraba como desconocido en el panteón de la Piedad.
Es el segundo caso que lleva a cabo la autoridad, a través de la identificación de huellas necrodactilares y bajo la colaboración de la FGE y el Instituto Nacional Electoral (INE).
