Podrían instalar clínica del ISSSTEP en Amozoc

Desde Puebla
El presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, continúa tocando puertas y gestionando de manera directa en beneficio de su municipio. Hoy, sostuvo una reunión con el Director General del ISSSTEP, Luis Antonio Godina Herrera, con el objetivo de concretar la firma de un convenio que permitirá instalar una clínica del ISSSTEP en Amozoc.
Este proyecto representa un paso importante para acercar servicios de salud a las familias amozoquenses y mejorar su calidad de vida.
You may also like
-
Casi 9 mil jóvenes inician inscripción al nivel superior de la BUAP
-
Garantizar ciberseguridad de la población, una prioridad: Laura Artemisa
-
Entregan a sus familiares los primeros dos cadáveres que estaban en calidad de identificados y que fueron reconocidos con un programa especial de la ONU
-
Armenta asegura que no habrá persecución contra mototaxis
-
Más de 10 mil motocicletas revisadas en Puebla bajo el operativo Roma