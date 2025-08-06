Podrían instalar clínica del ISSSTEP en Amozoc

Desde Puebla

El presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, continúa tocando puertas y gestionando de manera directa en beneficio de su municipio. Hoy, sostuvo una reunión con el Director General del ISSSTEP, Luis Antonio Godina Herrera, con el objetivo de concretar la firma de un convenio que permitirá instalar una clínica del ISSSTEP en Amozoc.

Este proyecto representa un paso importante para acercar servicios de salud a las familias amozoquenses y mejorar su calidad de vida.