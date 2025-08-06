EU emite sanción contra miembros del Cartel del Noreste en México: “envenenan a los estadounidenses con fentanilo”

TELEDIARIO

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones a tres líderes del Cártel del Noreste (CDN), antes conocido como Los Zetas, bajo la acusación de “narcoterrorismo”. El organismo estadounidense ya había sancionado previamente a integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Departamento del Tesoro, en un comunicado, describe al CDN como “una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México” y destaca su “influencia importante” en la frontera con Estados Unidos.

¿Quiénes son los sancionados por “narcoterrorismo”?

Washington, en su cruzada contra el narcotráfico, ha designado al CDN como una de las ocho organizaciones “terroristas globales”. Las sanciones se dirigen a Abdón Federico Rodríguez García, alias ‘Cucho’, el “segundo al mando del CDN”, por actividades como narcotráfico, extorsión y ordenar ejecuciones.

Además, fueron sancionados Antonio Romero Sánchez, apodado ‘Romeo’, descrito como “un expolicía tamaulipeco y un violento fugitivo” vinculado a ejecuciones, y Francisco Daniel Esqueda Nieto, conocido como ‘Franky de la Joya.

También se sancionó a Ricardo Hernández Medrano, el narcorapero conocido como ‘El Makabelico’ o ‘Comando Exclusivo’, cuyos conciertos y regalías de streaming, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se utilizan para lavar dinero para el cártel.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los cárteles “envenenan a los estadounidenses con fentanilo y llevan a cabo operaciones de contrabando de personas a lo largo de nuestra frontera suroeste”.

Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes y participaciones de los implicados en cualquier actividad dentro de los Estados Unidos. El departamento también acusó previamente a varios bancos mexicanos de lavado de dinero, así como tráfico de fentanilo.