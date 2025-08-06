7 volcanes se activan tras el sismo en Rusia

IMPARCIAL

El pasado 30 de julio, un potente terremoto de magnitud 8.8 sacudió la península de Kamchatka, en Rusia.

El movimiento, registrado a las 23:24 GMT, tuvo una profundidad de 20.7 km y se localizó a unos 126 km de la ciudad de Petropávlovsk. Su fuerza fue tal que provocó un tsunami con impacto global, alcanzando costas tan lejanas como Chile, Perú, Japón, Hawái y México.

Según el Heraldo de México, este sismo es el más fuerte registrado en la zona desde 1952, y según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), está entre los 10 más poderosos de la historia contemporánea, debido a su magnitud y su duración de seis minutos. A pesar de la intensidad, solo se ha reportado una víctima fatal: una mujer que cayó en su vehículo por un acantilado en Japón, en medio de la alerta por tsunami.

Terremoto en Rusia despierta a siete volcanes

Lo más sorprendente ocurrió horas después, cuando siete volcanes en Kamchatka se activaron, algo que no sucedía al mismo tiempo. Estos no se encontraban activos a la vez desde el año 1737.

Según Milenio, el primero fue el Kliuchevskoi, el cuál entró en erupción. “Se observa lava al rojo vivo fluyendo por la ladera occidental. Un potente resplandor por encima del volcán y explosiones”, dijo el Servicio Geofísico de Rusia.

A este le siguieron los volcanes:

Bezimianni

Kambalni

Karimsnki

Krashenínikov

Mutnovski

Avachinski

El caso más preocupante es el del volcán Krashenínikov, que no emitía lava desde el año 1463. Ahora ha expulsado una columna de ceniza de 6 mil metros de altura, mientras su cima alcanza solo 1,856 metros. Así lo dieron a conocer los servicios de emergencia citados por la agencia TASS.

La nube se dirige hacia el océano Pacífico, extendiéndose por 160 kilómetros, lo que podría representar un peligro para la aviación, aunque no hay zonas habitadas cerca ni se han registrado personas en la zona de riesgo.

En cuanto al volcán Kambalni, los expertos siguen de cerca su comportamiento.

Alerta en turismo y naturaleza

De acuerdo a Milenio, la reactivación volcánica también afecta al turismo local, muy popular por sus excursiones a los volcanes Mutnovski y Avachinski, que ahora presentan alto riesgo de derrumbes y desprendimientos.