Roberto Solís Valles y Édgar Salomón Escorza: “Dime con quién andas y…?

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

La semana pasada, el presidente municipal presuntamente de la 4T de Huejotzingo, Roberto Solís Valles y el ex director de la Universidad Tecnológica de dicha ciudad (UTH), Édgar Salomon Escorza, presumieron su mutua cercanía en redes sociales, como lo demuestra la foto posteada.

Solís Valles es el actual edil de Huejotzingo, aunque no nació ahí, sino en Chiautzingo, ya que ganó la alcaldía gracias a la alianza de su partido, el PVEM, con Morena. Por ende, llama la atención dichacercanía pública con Salomón Escorza, ex diputado del PAN y quien carga una larga lista de escándalos,acusaciones e, incluso, derrotas electorales, porque quiso ser presidente de San Martín Texmelucan con las siglas del PAN-PRI-PSI ¡y hasta Norma Layón le ganó!: Edgar Salomón Escorza

En su CV, Édgar Salomón Escorza ponderó el pasado como asistente personal del ex secretario de Gobernación estatal, hoy en la cárcel, acusado de asesinato, Javier López Zavala y sus fallidas intentonas de ser edil de Texmelucan, primero con los colores del PRI y después bajo las del PAN: Asegura Edgar Salomón Escorza que impugnará ante el TEPJF para anular elección en Texmelucan

DIOS LOS CREA Y ELLOS SE JUNTAN

¿Qué nexos, ligas, intereses o acuerdos políticos unen a Solís Valles con el ex rector de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, que puso de moda los presuntos “robos” en la institución?. No se puede olvidar que, cuando estuvo al frente de dicho centro de estudios, Salomón Escorza denunció hurtos y acusó de los mismos a sus estudiantes: Robos se desatan en UTH durante rectoría de Salomón Escorza

La conexión de su presidente municipal con Édgar Salomón Escorza es un llamado de atención a los huejotzingas, porque el ex titular de la UTH no se ha caracterizado por su “vocación de servicio” ni la sobriedad o rectitud en el sector público, sino exactamente por todo lo contrario, como quedó corroborado en septiembre del año pasado, cuando fue detenido por –supuestamente –alterar el orden público en Texmelucan: Detienen a exdiputado Edgar Salomón por alterar el orden público

Al ver la foto de Solís Valles con su amigo, seguramente más de un ciudadano de Huejotzingo arqueó las cejas y reflexionó : Dios los crea y ellos se juntan o ¿con esos amigos para qué quiere uno enemigos?

¿POR QUÉ EL DELEGADO DE LA FGR ANDABA SIN ESCOLTA EN REYNOSA, TAMAULIPAS?

Sin duda, el gobierno federal deberá llegar a fondo respecto a la brutal ejecución del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, el 4 de este mes:Asesinan al delegado de la FGR en Tamaulipas; atacantes le lanzan granada y lo rematan a tiros

Octavio Queznell, nuestro criminólogo de cabecera en Desde Puebla formuló algunas interrogantes que, esperemos, el todavía titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, quiera responder, ya que es inaudito que la víctima haya estado sin escolta en una de las zonas más peligrosas del país:Sheinbaum: Gabinete de Seguridad informará de asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas; apoya para hacer justicia, dice

¿Por qué el delegado de la FGR iba sin protección al momento del homicidio?

¿Qué hacía en Reynosa, cuando se supone que la sede de su trabajo se concentra en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas?

¿Cuál era el motivo de que la policía de Reynosa no cuidara a Ernesto Cuitláhuac Vázquez durante su estadía en el municipio. El delegado no les notificó su llegada o el cuerpo de seguridad encabezado por el alcalde morenista reelecto, Carlos Víctor Peña Ortiz, de manera premeditada le dejaron solo?

Se trata de cuestionamientos más que pertinentes, principalmente si se toma en cuenta que esa ciudad tamaulipeca es una de las más peligrosas del país y que su edil recibió cuestionamientos hasta de su propio partido cuando buscó la reelección, ya que Peña Ortiz estaba envuelto en un conflicto legal desde 2020 e, incluso, en 2022 se le acusó de presunta vinculación con lavado de dinero y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita: Alcalde con licencia de Reynosa, Carlos Peña Ortiz tiene una orden de aprehensión

MERECIDO O NO, DEBATE SE TOMA UN RECESO

A partir del jueves 7 de agosto, DEBATE se tomará un ABSOLUTAMENTE inmerecido descanso veraniego, para retomar sus actividades periodísticas a finales de este mes. Como siempre, si obtengo alguna información de gran trascendencia u ocurre algo destacado, dicho receso será pausado.

Desde Puebla mantendrá su labor informativa sin variaciones.