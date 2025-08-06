Detienen a los tres “angelitos” que presuntamente ayer ejecutaron a dos personas en la autopista México-Puebla

– Se trata de José N., alias “El Pantera”; Marco N., y Daniel N., quienes cuentan con un amplio historial delictivo.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla (SSC), fueron detenidos tres hombres presuntamente involucrados en el homicidio de dos personas, registrado sobre la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Amozoc.

Mediante diversas labores policiales de inteligencia, videovigilancia y reacción coordinada, autoridades de los tres niveles de gobierno lograron la detención de José N., alias “El Pantera” de 44 años; Marco N., de 34 años; y Daniel N., de 27 años, en inmediaciones de un bar ubicado en el Centro Histórico del municipio de Puebla.

Con los ahora detenidos, se aseguraron un arma larga de fuego tipo AR15, 20 cartuchos útiles calibre .223 mm y un vehículo Nissan, Versa, color gris, utilizado por los probables responsables para huir del lugar de los hechos.

De acuerdo con el intercambio de información y coordinación entre las instituciones de seguridad, se tomó conocimiento que José N., alias “El Pantera”, ha sido procesado y sentenciado por homicidio y secuestro; en tanto que Marco N., por delitos contra la salud y robo de vehículo, y Daniel N. cuenta con registros penales por robo a transeúnte.