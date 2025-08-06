“En este gobierno sí nos escuchan”: ciudadanía de San Pedro Cholula reconoce cercanía de Tonantzin Fernández

*Durante la novena edición del Miércoles Ciudadano, se entregaron apoyos funcionales y se brindó atención directa a cada cholulteca que se dio cita.*

Desde Puebla

*6 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso de atender y escuchar a las y los ciudadanos, brindando respuestas concretas y oportunas a sus necesidades.

Con esta premisa, se llevó a cabo la novena edición del Miércoles Ciudadano “Escuchando a Cholula”, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, con el objetivo de resguardar a las y los asistentes de las inclemencias del tiempo. La jornada inició desde las 7:00 horas y concluyó a las 21:30 horas tras atender al último ciudadano presente.

Durante la apertura, la presidenta municipal agradeció la amplia participación de la ciudadanía, destacando que este ejercicio representa una herramienta fundamental para la transformación del municipio: “Somos servidores públicos y estamos para servir a la gente; hoy, acercarse a la presidenta municipal y a los secretarios es posible y es una realidad”, afirmó.

Desde temprana hora, titulares de secretarías y direcciones municipales atendieron a las y los cholultecas que, con su ficha en mano, confiaron en ser escuchados. La mayoría de ellos salieron con la satisfacción de haber recibido atención directa a sus planteamientos.

Tal fue el caso de Gloria Ramos, vecina de la junta auxiliar de Santa Bárbara Almoloya, quien acudió por primera vez a este ejercicio ciudadano: “Fue una atención muy amable. Uno se siente con la confianza de ser escuchado, y eso es lo que queríamos desde hace tiempo. Ahora se nos da”, expresó.

*DIF ENTREGA APARATOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD*

En el marco del Miércoles Ciudadano, el Sistema Municipal DIF, presidido por la Mtra. Lupita Fernández, realizó la entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad que previamente los habían solicitado en ediciones anteriores.

Lupita Fernández agradeció el respaldo de la presidenta municipal para gestionar y concretar estos apoyos, subrayando que reflejan la sensibilidad con la que se conduce esta administración, particularmente en beneficio de los sectores más vulnerables del municipio.