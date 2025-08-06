Reconocerán con Distintivo Puebla Cinco de Mayo compromiso empresarial con Trabajo Digno

Staff/RG

Será entregado a 50 empresas poblanas el próximo 29 de agosto en San Pedro Museo de Arte.

Se reconoce a quienes garantizan el Trabajo Digno, promueven la igualdad y combaten la discriminación en los espacios laborales.

El gobierno de Alejandro Armenta refrendó su compromiso con la confianza, certeza y la construcción de la paz, mediante la presentación del Distintivo Puebla Cinco de Mayo, una iniciativa que reconoce a las empresas comprometidas con el Trabajo Digno, la igualdad de género, la no discriminación y el respeto a los derechos laborales. Así lo informó el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, quien señaló que esta estrategia impulsa la justicia social desde el ámbito productivo.

Chedraui explicó que este reconocimiento simboliza el compromiso institucional con la transformación social y se alinea con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, que promueve gobiernos humanistas, bioéticos y enfocados en el bienestar. Agregó que desde la Secretaría a su cargo se han fortalecido políticas públicas que promueven la riqueza comunitaria, fomentan la responsabilidad empresarial y avanzan hacia una economía más justa, solidaria y sostenible, en concordancia con el Objetivo 8 de la Agenda 2030.

En su cuarta edición, el Distintivo será entregado a 50 empresas poblanas, las cuales han mejorado las condiciones laborales de más de 15 mil trabajadoras y trabajadores. Según el secretario, esta acción ha contribuido a reducir el desempleo, incrementar el número de personas afiliadas al IMSS y consolidar una cultura organizacional más ética e incluyente. “Ante los datos de la ENADIS 2022 que colocaron a Puebla en el segundo lugar nacional en experiencias de discriminación, respondemos con acciones firmes que garantizan oportunidades equitativas para todas las personas”, subrayó.

El funcionario convocó a empresas, cooperativas y centros de trabajo a integrarse a esta iniciativa, al destacar que el Distintivo Puebla Cinco de Mayo también posiciona lo hecho en Puebla bajo estándares de calidad y compromiso social. “Estas acciones permiten construir paz desde los centros laborales, que consolidan una Puebla con empleo digno, incluyente y con bienestar para todas y todos”, finalizó.

