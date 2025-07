Sheinbaum rechaza la xenofobia tras marcha contra la gentrificación en CDMX

Aristegui Noticias

Sheinbaum también subrayó que la discriminación puede ser sancionada legalmente.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier forma de xenofobia, racismo o discriminación en el país, al pronunciarse sobre la marcha contra la gentrificación realizada este fin de semana en la capital y tras la difusión de un video en el que una mujer extranjera insulta a un policía capitalino.

“Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente: no a la discriminación, racismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales”, expresó Sheinbaum.

Durante su conferencia de prensa mañanera, señaló que México ha sido históricamente un país abierto y solidario con migrantes de distintas regiones.

“A personas del Cono Sur de América del Sur, producto de los golpes de Estado, hemos recibido; a guatemaltecos que por violencia, por discriminación han llegado a nuestro país. México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio”.

Al referirse al video viral en el que una mujer, presuntamente de origen argentino, insulta a un policía capitalino, Sheinbaum calificó lo ocurrido como “aberrante” y reiteró que ese tipo de conductas deben ser rechazadas sin excepción.

Lo que vimos que se hizo viral de esta mujer que, con una discriminación, un clasismo, un racismo aberrante, se dirigió a un policía de la Ciudad de México, no puede existir en nuestro país, y hay que señalarlo siempre.

Asimismo, dijo que la actitud de la mujer fue “deplorable” y envió su solidaridad al policía y afirmó que desconocía el origen de los agresores, pero resaltó que “cualquier mujer, hombre, que quiera venir a vivir a la Ciudad de México o a cualquier lugar de nuestro país tiene que respetarnos”