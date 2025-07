El experimentado productor Carlos Moreno Laguillo platica de “Asignatura pendiente de mi vida”, su nueva telenovela

La protagonizarán Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios.

Comenzarán grabaciones la próxima semana y se estrenará el lunes 10 de noviembre a las 18:30 horas por “las estrellas”.

La tarde de este martes 1 de julio en el Foro 11 de Televisa San Ángel se realizó la presentación de los protagonistas de “Asignatura pendiente de mi vida”, la nueva telenovela producida por el experimentado Carlos Moreno Laguillo para TelevisaUnivision, escrita por las talentosas y también muy experimentadas Martha Carrillo y Cristina García y que se estrenará en la barra de las 18:30 horas el lunes 10 de noviembre del presente año por “las estrellas”.

“Asignatura Pendiente de mi vida” es una historia original de María Luisa Hurtado, Daniela Lillo, Felipe Montero, Luis Ponce y Lula Almeyda. Es una versión libre con libretos de Martha Carrillo y Cristina García de la telenovela chilena “Amanda” del año 2016.

Los protagonistas son:

-Susana González: interpretará a Aitana, una mujer fuerte y atractiva que aparenta ser dura, debido a que de joven sufrió una violación por parte de los hermanos Lizárraga, de los que jura vengarse. Sin embargo, bajo esta coraza hay un ser humano cálido, leal, sensible e inteligente. La vida la sorprenderá al enamorarse de Luciano, el mayor de los Lizárraga.

“Estoy muy emocionada. La verdad que hoy ha sido un día muy efervescente para mí porque pusieron en mis manos un personaje que la verdad es una gran responsabilidad. Es un personaje profundo, es un personaje que pacientemente estuvo esperando en silencio y ahora más que nunca en mi vida valoro el silencio, la espera, la paciencia. Estuvo esperando el momento adecuado en que la vida le permitiera y le diera la oportunidad de cumplir con esa asignatura pendiente que tenía. Sufrió en el pasado un evento que la marcó completamente y este evento la hizo ser una mujer completamente diferente, y ahora tiene la oportunidad de buscar justicia. Aitana tiene la oportunidad de buscar justicia cuando comienza esta historia Ya no va a estar más en silencio, tiene una estrategia y eso es lo que van a ver al inicio de esta historia. Por su puesto es una historia de amor, por supuesto es una historia en donde todas las personas que han sufrido en silencio van a encontrar una fuerza en este personaje, entonces estoy sumamente orgullosa de interpretarlo”, comentó Susana González, quien aseveró que su personaje es complejo de interpretar y que tiene mucha profundidad.

-David Chocarro: personificará a Luciano, un hombre honesto, leal, amoroso, noble, inteligente y maduro. Un financiero que administra el negocio familiar, un rancho avícola. Enviudó hace algunos años y su debilidad es su hija. Mantiene una relación, pero el destino lo lleva a enamorase de Aitana. Cuando se entera que Aitana es aquella joven que sus hermanos violaron, trata de compensarla para obtener su perdón y darle su amor.

“Es una historia que se sostiene muchísimo por el personaje de Aitana. Tal cual tiene una profundidad impresionante que el resto de los personajes tenemos que ir descubriendo y tratando de entender y ahí es donde se va a poner buena la historia, donde cada uno tendrá su propia verdad, buscará esa verdad y en el camino Aitana se encargará de decirnos si estamos por el camino correcto o no”, puntualizó. En relación al personaje que interpreta el actor, dijo: “en mi caso interpreto a Luciano. Luciano sobre todo es un gran padre, un gran empresario y con una nobleza enorme y defiende muchísimo a su familia, entonces ese va a ser un poco el norte de este personaje”. Sobre la telenovela en general discernió: “sé que el público la va a abrazar porque es una historia súper empática, súper empática con todas sus ramificaciones”, discernió el actor argentino.

-Andrés Palacios: dará vida a Zacarías, un técnico ganadero encargado del rancho de los Lizárraga. Ama el campo y los animales. Tiene personalidad y carácter fuerte. Es amoroso, valiente, trabajador, humilde, centrado y tenaz. Tiene una relación, pero al regresar Aitana todo cambia y revive su primer amor. No está de acuerdo en los planes de venganza de Aitana, pero la apoya incondicionalmente.

Sobre Zacarías, el talentoso histrión argumentó: “tiene una historia en el pasado con el personaje de Aitana y claro, con esta serie de acontecimientos que suceden con cierta complejidad en cuanto a confusiones y falta de información precisa, se crea una expectativa falsa y mi personaje viene a jugar el rol de sin ser cómplice de un acto de venganza o a justificar que se haga justicia. Me parece que la disyuntiva está en cómo el amor en esta historia hace que la venganza sea personal o que la justicia sea colectiva para justo poder levantar la voz y dejar de normalizar ciertas actitudes o ciertas experiencias y que se detengan. Y en eso nos toca a nosotros tres contar de primera instancia cómo el amor va de la mano acompañado para bien y para mal”.

El Instagram de la telenovela es @asignaturapendiente.tv

MD’B: Para un productor tan experimentado como tú, ¿cuál es el nuevo reto al realizar esta telenovela?

CM: Cada historia es un reto nuevo, cada historia tiene sus elementos y sus dificultades y sus cosas buenas aparte. Cada historia es una aventura nueva y estoy muy ilusionado con esta nueva aventura. “Asignatura pendiente” me tiene muy contento, ya con ganas de empezar a grabar.

MD’B: Actualmente varias telenovelas mexicanas son tomadas de melodramas extranjeros.

CM: Yo creo que seguimos siendo los campeones del mundo en este negocio. Hubo un momento en que se dejaron de contar novelas para tratar de cambiar la programación y aprovecharon otros países ese hueco que dejamos para empezar a hacer nuestro género, lo hacen muy bien, no estoy diciendo que no sean buenos. Son muy buenos también, pero sin duda la experiencia que hay en esta casa (TelevisaUnivision) es invaluable y somos los mejores del mundo, lo firmo a quien se lo tenga que firmar.

MD’B: ¿Por qué decidiste hacer esta telenovela entre tres o cuatro historias diferentes que tenías en el escritorio?

CM: Bueno, para mí el trabajo de productor es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual. Entonces yo me rodeo de expertos en sus áreas. En esta ocasión y como siempre, voy de la mano en mis decisiones con mi equipo literario que son Martha Carrillo y Cristina García y entre los tres se decidió que esta historia estaba apta y que se sentían cómodas adaptándola, entonces para mí es muy importante el que ellas estén cómodas con una historia y eso sucedió con esta.

MD’B: Tienen un casting muy interesante.

CM: El escoger un elenco es de las partes que más me gustan de mi trabajo y siempre desde que estoy con los libretos me voy imaginando qué actores podrían interpretar los diferentes personajes. En esta ocasión estoy muy contento porque los que fueron quedando además de ellos tres (Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios) que estoy muy contento con ellos tres, son todos una bola de actorazos. Entre ellos está Luis Felipe Tovar, va a estar Alma Delfina, Ferdinando Valencia, Chris Pazcal quien está protagonizando “Regalo de amor” y que aquí va a hacer un personaje completamente diferente, Mich Duval, Geraldine Bazán, Irán Castillo que me hace muy feliz que esté aquí, en fin, un elenco de primera.

MD’B: La trama trata del empoderamiento femenino y de la denuncia social.

CM: Las mujeres siempre debieron ser más poderosas de como se les trataba antes. Yo creo que están apenas llegando a donde tenían que estar y eso me hace muy feliz ser parte de eso. Yo respeto mucho a las mujeres, mi equipo de trabajo está lleno de ellas y las respeto completamente, como te digo, me hace muy feliz.

MD’B: Para tu punto de vista, ¿cuál es el sello que diferencia a esta telenovela de todas las demás que se han hecho en la historia de la televisión mexicana y de la televisión extranjera?

CM: Primero vamos a ver cómo nos va quedando y ya te voy diciendo cuál va a ser el sello (sonríe). El sello es que va a estar muy bien interpretada; el sello es que va a estar hecha con mucho cariño, con mucho amor y con puras personas muy profesionales que amamos a lo que nos dedicamos.

MD’B: ¿Por qué el público televidente tiene que ver “Asignatura pendiente de mi vida”?

CM: Porque va a estar muy buena. Va a estar muy bien interpretada, unos guiones fabulosos, muy bien dirigidos y yo espero que sea del agrado del público. Que nos permitan entrar a sus casas. No nos dejen de ver, acompáñenos a partir del lunes 10 de noviembre a las 18:30 horas por “Las Estrellas”.