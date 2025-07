Alejandro Rejón Huchin, fue nombrado Hijo Adoptivo de Fuente Vaqueros, cuna del poeta Federico García Lorca

Por Carlos Javier Jarquín

El pasado 12 de junio, el escritor y promotor cultural mexicano Alejandro Rejón Huchin fue oficialmente nombrado Hijo Adoptivo de Fuente Vaqueros, cuna del poeta universal Federico García Lorca, convirtiéndose en el primer extranjero y primer mexicano en recibir esta alta distinción en la historia de este emblemático municipio granadino.

El título de Hijo Adoptivo constituye la máxima distinción que un Ayuntamiento o Gobierno español puede otorgar a una persona, ya sea de ámbito nacional o extranjero. Al respecto, Rejón destacó para este medio: “La decisión de mi nombramiento fue aprobada por unanimidad en el cabildo del Ayuntamiento de Fuente de Vaqueros, sin ninguna abstención”.

Además, este hecho reviste un carácter histórico aún mayor: “Rejón Huchin se convierte en el segundo mexicano en ser reconocido con el título de Hijo Adoptivo en territorio español desde 1977, cuando el entonces presidente José López Portillo recibió este honor en la ciudad de Sevilla. Desde entonces, ningún otro ciudadano mexicano había sido distinguido con esta categoría en España, lo que convierte el reconocimiento a Rejón en un hito cultural sin precedentes en casi medio siglo”.

Este nombramiento, otorgado por el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, se enmarca en las celebraciones en honor al natalicio de Federico García Lorca y en el fortalecimiento de los lazos culturales entre México y España. Alejandro Rejon Huchin ha sido una figura clave en el hermanamiento cultural entre Yucatán y la tierra de Lorca, promoviendo durante años proyectos literarios, encuentros poéticos y puentes de diálogo entre ambos países.

El acto oficial contó con la presencia de autoridades locales, representantes del ámbito cultural español y figuras internacionales. Con esta distinción, Fuente Vaqueros no solo reconoce la destacada labor literaria de Rejón, sino también su incansable esfuerzo por tender puentes de fraternidad y entendimiento a través de la cultura y la palabra.

Alejandro Rejón, autor de varios libros de poesía y ensayos, es también director de festivales internacionales de literatura y una de las voces jóvenes más comprometidas con el intercambio cultural iberoamericano. Su nombramiento como Hijo Adoptivo de Fuente Vaqueros no solo honra su trayectoria, sino que simboliza un acercamiento profundo entre dos pueblos hermanos, unidos por la lengua, la poesía y la historia compartida.

Además este nombramiento ha dejado ya la piedra fundacional para un hermanamiento cultural que se realizará entre el municipio de Ticul y el de Fuente Vaqueros, dicho hermanamiento buscará estrechar lazos culturales de cooperación en beneficio de la difusión internacional de la ciudad de Ticul como referente de la cultura Yucateca, con este hermanamiento, Rejón Huchin comento que se busca “llevar a Ticul a los ojos del mundo y reivindicar de esta forma a nivel internacional los vestigios y riquezas culturales con los que cuenta Ticul con el fin de que Ticul se abra a las puertas del mundo en favor del desarrollo turístico, cultural y educativo de la población”.

Rejón Huchin, director y artífice de este hermanamiento cultural, aprovechó la oportunidad para expresar su más sincero agradecimiento: “agradezco profundamente al alcalde de Ticul el Mtro. Humberto Parra Sosa y a la Mtra. Neyda Pat Dzul diputada y presidenta de la comitiva de migración del Congreso del estado de Yucatán por ser impulsores de este proyecto cuyo fin es seguir generando un diálogo intercultural entre Yucatán y el mundo”.

Además, en el acto solemne celebrado en días pasados en Fuente Vaqueros, José Manuel Molino Alberto, alcalde del municipio fuenterino como Alejandro Rejon comentaron que con este hermanamiento se busca la creación de un premio internacional de literatura a la trayectoria literaria que recozca a grandes personajes de la letras y que también parte de la obra de Lorca sea traducida por primera vez en la historia al Maya, esta noticia ya circula en diversos medios importantes de la prensa europea.

Alejandro Rejón tuvo la amabilidad de responder a las preguntas que le envié. A continuación, comparto sus respuestas, las cuales nos permiten conocer más sobre el reciente reconocimiento que recibió en España. Asimismo, nos brindó información acerca de la publicación y traducción de la poesía de Lorca al maya.

¿Cuál es el significado personal y cultural para to estimado Alejandro, de ser nombrado Hijo Adoptivo de Fuente Vaqueros, y qué antecedentes históricos resalta sobre este reconocimiento?

Me he sentido profundamente feliz, agradecido inmensamente con la vida, con Dios, Dios me ama tan profundamente que me ha dado esta bella oportunidad de ser Hijo Adoptivo de la tierra donde naciera Federico García Lorca, nunca pensé ser el primer extranjero que recibiera este título de Fuente Vaqueros ni tampoco ser el primer mexicano en recibir un título de Hijo Adoptivo en España desde que lo recibiera el expesidente José López Portillo en 1977 en Sevilla, estoy muy ilusionado por lo que significa esto, es la primera vez que un yucateco o mexicano se une de manera tan cercana con la tierra de Lorca.

¿Qué otros títulos o cargos recibiste junto con el reconocimiento de Hijo Adoptivo, y qué implicaciones tiene esto para las relaciones culturales entre México y Fuente Vaqueros?

Para mi trayectoria recibir esta distinción es un parteaguas completamente, es el mayor título que he recibido en toda mi vida, si te pones a ver quienes han recibido esta condecoración solo están Juan de Loxa y Federico García Lorca.

Además del reconocimiento de Hijo Adoptivo se me dió el nombramiento como Embajador cultural de Fuente Vaqueros en México por lo que este hermanamiento entre Ticul y Fuente Vaqueros será el primer trabajo que realizaré en México como embajador del pueblo fuenterino.

¿Qué proyecto literario relacionado con Federico García Lorca se planea realizar, quién será el responsable de la selección de poemas y cuál es el calendario estimado para su publicación?

La traducción de Lorca al Maya en principio serían una serie de sus mejores 30 poemas y serían seleccionados por un experto en Lorca, que sería el Dr. Ramón Martínez López. Se empezaría la traducción a finales de este año y calculamos la publicación a finales del 2026 ya con todas las decisiones lingüísticas pertinentes, la edición y la impresión, con el debido cuidado de un acontecimiento histórico que por cuestiones del destino ha estado en nuestras manos.

Quisiera aprovechar este espacio para unirme a quienes han felicitado al poeta Alejandro por el merecido reconocimiento que ha recibido en la tierra natal del gran poeta Federico García Lorca. Estimado Alejandro, tu incansable dedicación a la cultura y a la literatura es un ejemplo admirable, y este galardón es un justo reflejo de tu esfuerzo y talento. Que este logro sea una fuente de inspiración para que continúes trabajando con aún más pasión y amor, enriqueciendo el mundo con tus versos y tu compromiso artístico.

El autor es escritor, poeta y columnista nicaragüense.

Contacto: carlosjavierjarquin2690@yahoo.es