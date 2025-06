Sahir Montoya platica de su disco “Adiamantado Deluxe”

Promueve su sencillo “Polo Norte”, el cual ha sido un éxito total.

Actualmente tiene un millón de oyentes tan solo en Spotify.

Por Mino D’Blanc

Sahir Montoya es un talentoso cantante y compositor regiomontano, quien tiene 20 años de edad y está dedicado a la creación, interpretación y difusión de sus propias canciones que forman parte del repertorio de la música regional mexicana en el género corrido.

Actualmente está promocionando el sencillo “Mustangson” que forma parte de su disco “Adiamantado Deluxe”, cuyas canciones todas fueron compuestas por él y en el que incluye colaboraciones contiene los temas: 1.- La P-90, 2.- Mustangson, 3.- La M-60, 4.- Polo Norte (a dueto con Ángel Cano), 5.- El Kiru, 6.- Camarón (a dueto con Zxmyr, 7.- PinPon, 8.- Que le duela (a dueto con Olivia Wald), 9.- Vamos al frente, 10.- ¿Cómo pasó?, 11.- Agonía, 12.- 9 meses, 13.- En la cara (a dueto con Sam Vázquez) y 14.- Me visto caro, 15.- Antología (a dueto con Ryan Milo), 16.- Pecadora, 17.- Ninfomaniak y 18.- Baby doll.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal, de Universal Music México.

-Sobre “Adiamantado Deluxe”:

MD’B: Platícanos de “Adiamantado Deluxe”.

SM: “Adiamantado Deluxe” es un disco que es una extensión de “Adiamantado”, viene de la mano y es un disco que nos costó mucho trabajo, nos costó un año de trabajo seguido y la neta que fue muy bonito y fue una forma de experimentar mucho y con muchas ganas.

MD’B: ¿Cómo decidiste qué canciones debían formar parte de “Adiamantado Deluxe”?

SM: La selección fue bastante fácil porque las canciones no se eligieron, se compusieron y desde ahí fuimos eligiendo las de mayor potencial y las que le llegaran a más gente y así se escogieron.

MD’B: ¿Cuáles son los temas que más aparecen en este disco: amor, desamor, fiesta, destrampe?

SM: De todo porque este disco fue como hacer un experimento. Fue hacer varias cosas y a ver qué más o menos pegaba. Tenemos baladitas, tenemos de amor, tenemos electro corridos hasta un dembow, corridos normales, entonces fue más o menos para checar y ver por dónde tenemos que entrar.

MD’B: ¿Cuál es la canción con la que más te identificas del disco y por qué?

SM: Me gusta mucho la de “Mustangson” porque es una canción que compuse por un logro mío; me compré un Mustang y me fue muy bien.

MD’B: ¿Cuál fue la canción con la que más complejidad tuviste a la hora de componerla y grabarla?

SM: Yo creo que la última que salió en el álbum “Deluxe”. Es una canción que se llama “Polo Norte”. Ahí sí nos metimos mucho en la instrumentación y los adornos, pero al último salió muy buena canción y muy bonita. Es el sencillo que estamos promocionando actualmente y al que le ha ido muy bien.

MD’B: ¿Qué tanto influyes en la instrumentación?

SM: En todo. Yo siempre estoy desde la composición hasta que la rola se masteriza. Me gusta estar en todas las etapas de la canción, me gusta vivir, me gusta estar ahí y meterle obviamente mi estilo.

MD’B: ¿Qué instrumentos llevas?

SM: Llevo ocerola, guitarra, tololoche, charceta que se llaman saxores y llevo trombón.

MD’B: ¿Cómo se dieron las colaboraciones?

SM: Algunas me las puso la disquera. Algunos los busqué yo, por ejemplo, para “Polo Norte” que la grabé con un compa que se llama Ángel Cano de allá de Monterrey y se dio así sola, porque él me mandó la rola y yo le dije “ah, está bien, nada más puedo cambiarle dos o tres cosas”, se reescribió la letra y quedó bien y le está yendo bien a la rola.

MD’B: ¿Cómo llegó la disquera a tu vida?

A: Mediante un disco que hicieron cuando se llamaba Fonovisa. Se llamó “Bélico Indie”. Llegué ahí por recomendación de un amigo y era lanzar un sencillo solamente, por lo que grabé “No me agüito”. Entraron como 14 grupos a ese disco y cada grupo tenía un sencillo.

MD’B: ¿Cómo llegó el productor Adrián Reyes a tu vida?

SM: Por parte de la disquera me lo presentaron. Yo nunca había grabado en un estudio profesional y entonces llegó él y le dimos otro giro, contamos con su conocimiento, con lo que yo ya traía e hicimos el estilo este que fue el que se hizo viral, el que funcionó.

MD’B: ¿Lograste tu objetivo? ¿Lograste lo que habías deseado para este disco?

SM: Sí, sí se logró. Se logró obviamente porque es algo muy difícil entrar a la viralidad en este momento porque la raza como que te consume, entonces qué bueno que a la gente le gustó mucho mi estilo y qué bueno que se dieron el tiempo de conoccerlo. Estoy bien agradecido, estoy muy contento, obviamente ahora tengo metas muchísimo más grandes. Creo que la música mía con esto nuevo estilo que estamos trabajando que trae canciones de amor y todo, así como para globalizarlo ya, porque las canciones de amor quieras o no son más comerciales, son más escuchadas.

MD’B: ¿A dónde le ha ido mejor a la canción? ¿En el norte, en el centro o en el sur de la república?

A: Según mis números, estamos más fuertes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

MD’B: ¿Quién realiza tus videos? ¿Son ideas tuyas o te las proponen?

A: Tengo un director de video que se llama Chuy Salcedo, que está allá en Monterrey y él es el que me dirige todos mis videos y mis producciones de video. El video de “Mustangson” es un musical, es algo simple. Llevamos a toda la banda, los encapuchamos así, que se vieran con un estilo malandrón, pusimos un Mustang obviamente atrás y yo cantando así en frente. Lo grabamos en una bodega en Monterrey.

-Sahir Montoya y su música:

MD’B: ¿Cuál fue tu principal influencia para decidir dedicarte a la música? ¿En qué momento dijiste voy a ser cantante, voy a componer?

SM: En el momento en que conocí la guitarra. Siempre tuve un oído muy desarrollado y la neta cuando empecé a tocar la guitarra se me dio muy fácil. Empecé a escuchar a Erick Camacho. Como yo, hay muchos que dicen que Erick Camacho fue la inspiración para incursionar en este género.

MD’B: ¿Qué instrumento usas para componer?

SM: Precisamente la guitarra.

MD’B: ¿En qué tonalidades te gusta más componer? ¿En tonos mayores o menores?

A: En menores.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia de todos los demás artistas de tu género y por qué?

SM: Yo creo que el estilo de cantar, el estilo de cómo estoy en el escenario. Cada ser humano tenemos nuestra propia personalidad y forma de actuar.

MD’B: Platícanos cómo estás en el escenario.

SM: Así saltando, eufórico, con la raza y con las morras chiveándolas y todo y jugando con ellas. Me gusta mucho jugar con el público y darles lo que se merecen.

MD’B: ¿Qué tipo de letras no usarías nunca en tus canciones?

SM: Yo creo que letras muy pasadas de lanza o letras que hablen mal de la mujer o ese tipo de cosas.

MD’B: ¿Qué es lo que nunca cambiarías de tu música y de tus letras? ¿Cuál es el sello con el que te gustaría eternizarte?

SM: El estilo de cantar y el de la voz. El estilo de cómo se graban las canciones y las escalas que les metemos, porque ahí de volada se nota la diferencia.

MD’B: ¿Por qué el público te tiene que escuchar?

SM: Por la calidad de la música, por la calidad que le metemos, por el estilo nuevo y porque a la gente le guste más que nada, porque a la gente le conquiste ya. Es decisión del público.

MD’B: ¿Cómo vas con oyentes?

SM: Tenemos un millón de oyentes en Spotify. Es también un logro que se cumplió, es una cifra estratosférica.

MD’B: ¿Cuál es tu próximo sencillo promocional?

A: Es un disco que viene de mi presentación en el “Pa’l Norte”.

-Sahir Montoya y el corrido:

MD’B: El corrido en algunos de sus subgéneros está pasando un momento difícil y más ahora con lo que están viviendo nuestros hermanos migrantes. La música no puede generar violencia. ¿Tú compondrías o interpretarías narcocorridos?

SM: El narcocorrido siempre ha existido. Yo creo que es diferente un corrido a un narcocorrido. Yo me dedico a hacer corrido y los míos son ficticios, no hablan de un personaje, ni nada de nada y pues mis respetos para cada quien. Siento que el corrido al ser parte de la tradición de México, yo creo que no se puede quitar y cada quien es libre de escuchar lo que quiere. Nadie te obliga a escuchar algo que no quieres.

MD’B: ¿Qué tanto respetas la estructura fundamental del corrido original que inicia con el año, la historia y al final una moraleja?

SM: Un corrido puede ser motivacional de que vengo de abajo y ahorita ya ando bien, o puede ser un corrido como que ficticio o puede ser un corrido de que tengo dinero y ando con lujos y joyas y de fiesta. Son los tres tipos de corridos que yo manejo.

MD’B: ¿Qué tan apegado se da tu corrido a lo que se escucha actualmente en el centro y en el sur de la república?

SM: Pues la neta hacemos lo que a mí me gusta, lo que me parece lo mejor. Desde la composición hasta que estamos en el estudio metiéndolo bien machín, le metemos escalas de jazz, agarramos mucho el género del jazz para meter las escalas en las canciones y obviamente las adaptamos al regional.

MD’B: ¿Qué jazzista te gusta?

SM: Creo que más los americanos. Son de los que más influencia tengo. Quien mucho me ayuda en este proyecto es el productor, toca en orquestas y todo ese rollo. Es el que tiene más ese conocimiento. Yo pongo lo regional y él me pone esa parte del jazz en los arreglos.

MD’B: ¿A qué instrumento le ponen el sonido del jazz?

SM: Se lo ponemos a las melodías, más que nada a las escalas, la línea melódica, que viene siendo el trombón o la guitarra, el requinto.

MD’B: Al ser a través del corrido un exponente de la música regional mexicana, ¿qué opinas de lo que están viviendo nuestros hermanos latinos que son migrantes en Estados Unidos y harías una canción sobre ello?

SM: Es triste la situación que están pasando, es triste que los estén encarcelando y deportando, pero unidos hacen más fuerza y yo creo que todo se tiene que arreglar y todo se tiene que solucionar y sí estaría yo con ganas de hacer algo así con un mensaje para ese público.