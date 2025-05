“Soy gobernador pintor y jardinero, porque me identifico con el pueblo”: Armenta

– “Me encanta que me digan así, me emociona porque soy un amante de la naturaleza”

– Por amor a Puebla, Alejandro Armenta encabeza la faena comunitaria número 22 en el centro cultural “La Carmela” y transforma con brocha, pala y árboles un rincón del sur de la capital.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Una brocha en la mano, pintura amarilla en las guarniciones y un saludo sincero a cada vecino. Así llegó el gobernador constitucional de Puebla, Alejandro Armenta, a la faena comunitaria número 22 en el parque recreativo “La Carmela”, un espacio que años atrás fue una hidroeléctrica abandonada y que hoy florece gracias a un esfuerzo de equipo.

“Les voy a contar lo que me preguntaron caminando: que si me ofendía que alguien me dijera gobernador jardinero, pintor o desbrozador. Les dije que me encanta que me digan así, me emociona porque soy un amante de la naturaleza. A mí me educaron así, haciendo faena. Crecí siendo útil, acomedido y agradecido.”

Acompañado por Mónica Ortiz Álvarez, especialista en astrobiología, astrofísica y robótica, originaria de Oaxaca que está de visita en Puebla, y por la secretaria de Cultura, Alejandra Pacheco, el gobernador recordó las enseñanzas de la actual presidenta Claudia Sheinbaum y su acompañamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que a quienes defienden causas populares a menudo se les llama populistas, sólo por buscar el bienestar de su pueblo. “Si pintar calles con el pueblo es ser populista, que me apunten. Porque sí, soy pintor, jardinero, desbrozador… y estoy orgulloso de serlo”.

Acompañado por su hijo Alex Armenta y rodeado de funcionarios, trabajadores, vecinos y hasta excompañeros de hace más de 30 años, el mandatario estatal puso manos a la obra para embellecer este centro cultural, ubicado en San Isidro Castillotla. “Las faenas también son motivo de festejo”, afirmó Armenta, mientras agradecía personalmente a los trabajadores operativos.

Por su parte, Israel Pacheco explicó que, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, el mandatario donó 200 árboles para la jornada de reforestación para la zona. “La indicación que tenemos es que crezcan estos árboles, pues será una muy buena temporada de lluvia”.

El delegado Mario Montero, resaltó los compromisos hechos durante la campaña, que el gobernador cumplirá con los vecinos de La Carmela: “Gestión del alumbrado público ante el ayuntamiento, construcción de un paso peatonal sobre la barranca, instalación de cámaras de video vigilancia conectadas al C5, luminarias en toda la zona de juegos infantiles, gimnasio al aire libre y se arreglará el escenario del Teatro al aire libre.

Los vecinos del lugar reconocieron que desde el 2022 hicieron la gestión para el rescate de La Carmela, sin respuesta. Por ello, expresaron su alegría de que un gobernador acudiera con personal de mantenimiento y embellecieran el área, para beneficio de las y los niños y adolescentes de la región.