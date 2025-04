Las faenas nos recuerdan que somos ciudadanos al servicio de Puebla: Armenta*

Arlette Hernández

El mandatario anunció la ampliación y rehabilitación de los puentes peatonales que cruzan el río en esta zona.

“La faena nos recuerda lo que nuestra presidenta Sheinbaum nos dice todos los días, que somos uno más. El presidente municipal, el gobernador no somos faraones, no somos señores feudales, no somos emperadores, no somos virreyes, somos ciudadanos al servicio de Puebla que hacemos justicia y que ponemos orden“, afirmó el gobernador Alejandro Armenta, al encabezar la faena número 14 en la Unidad Habitacional La Margarita, acompañado por el presidente municipal de la capital, José Chedraui.

La jornada de limpieza unió a autoridades y ciudadanos con un solo objetivo: recuperar y embellecer los espacios públicos de Puebla. Por lo que, desde las 9 de la mañana, decenas de vecinos se sumaron a esta acción en la que se realizaron tareas de deshierbe, poda de áreas verdes, barrido de banquetas, retiro de escombro y pintura de guarniciones. Más de tres carros de volteo fueron necesarios para recolectar los desechos, lo que refleja la magnitud del esfuerzo comunitario.

Durante su mensaje, el gobernador Armenta destacó que estas faenas “generan comunidad y embellecen a Puebla”, al tiempo que invitó a aprovechar el deshierbe para compostas y llamó a mantener limpios los camellones, pues “cuando no se limpian, pueden provocar accidentes”.

Además, el gobernador Armenta reafirmó su compromiso con la seguridad y movilidad de las y los habitantes de la zona al anunciar que, en coordinación con el ayuntamiento de Puebla y con el valioso apoyo de herreros del municipio de Acatzingo, se llevará a cabo la ampliación y rehabilitación de los puentes peatonales que cruzan el río en esta unidad habitacional. “Estos puentes no solo conectan caminos, también conectan familias y comunidades; por eso, vamos a asegurarnos de que estén en condiciones dignas y seguras para todos”, señaló el mandatario.

Alejandro Armenta también aprovechó para anunciar que las faenas continuarán y se limpiarán más vías de comunicación. “Vamos a acondicionar los bulevares como en otros estados, desde el Bulevar CU hasta San Francisco Totimehuacan, pasando por Africam Safari y Valsequillo, lugares que son paraísos de Puebla”, apuntó.

Entre brochas y pintura, un momento que captó la atención fue cuando el gobernador, acompañado de su perro Tommy, y un niño de ocho años, participó pintando guarniciones: “¿Vas a pintar? Pintaste también”, dijo sonriente al pequeño, quien se sumó con entusiasmo al equipo de trabajo.

Por su parte, el presidente municipal José Chedraui expresó su entusiasmo por trabajar de la mano con el gobierno estatal y agradeció el respaldo del equipo municipal: “Gracias por acompañarnos en esta jornada. Estamos muy contentos de poder limpiar y embellecer nuestra querida Puebla”.

Finalmente y con visión a largo plazo, el mandatario resaltó la inversión de más de 600 millones de pesos que se destinarán este año para aprovechar el agua del lago de Valsequillo en beneficio del distrito de riego en municipios como Tecamachalco, Tepeaca, Tlacotepec, Huixcolotla y Cuapiaxtla.