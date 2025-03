Descubre el top 5 de islas en Cancún: rincones únicos del Caribe

Staff/RG

Cancún guarda en sus alrededores lugares sorprendentes más allá de las playas populares. Las islas en Cancún abren paso a paisajes de ensueño, ambientes más tranquilos y experiencias que se viven a otro ritmo. Cada una tiene su propio carácter, y recorrerlas te permitirá salir del itinerario clásico para sumergirte en otra cara del Caribe.

1. Isla Mujeres: experiencias sencillas y memorables

Visitar Isla Mujeres es una forma de reconectar con lo esencial. Esta es una de las islas cerca de Cancún que guarda espacios muy distintos entre sí. Al norte, el agua es tan clara que ves los bancos de peces con solo asomarte. Hacia el sur, las olas pegan con más fuerza y los acantilados dibujan otra postal. El ritmo es relajado, casi todo se recorre a pie o en carrito de golf, y eso cambia la forma en la que te mueves y observas.

Hay rincones que vale la pena buscar sin prisa, como las esculturas que adornan la punta más oriental del país o los murales que cubren muchas fachadas del centro. Además, si te interesa la historia, el pequeño templo maya en los acantilados conecta con un pasado que no suele mostrarse en los folletos turísticos. Isla Mujeres forma parte del conjunto de islas turísticas en Cancún que mantienen una identidad viva, incluso con el paso de miles de visitantes cada semana.

2. Cozumel: tierra firme entre corales y selva

Cozumel destaca por ser una de las islas turísticas en Cancún más completas. Su tamaño, biodiversidad y vida local le dan un carácter propio que va más allá del turismo de playa convencional.

Playas contrastantes: En el este, el mar es bravo y la costa se mantiene casi virgen; en el oeste, las aguas son calmas y perfectas para nadar o remar.

Arrecifes icónicos: El fondo marino de Cozumel es ideal para buceo y snorkel, con zonas como Palancar o Colombia llenas de vida marina.

Cultura isleña: San Miguel de Cozumel ofrece gastronomía local, mercados con artesanía y un ritmo de vida relajado.

Naturaleza activa: Hay senderos en la selva, reservas ecológicas y espacios para observar aves o visitar cenotes poco explorados.

3. Holbox: silencio, arte y caminos de arena

Holbox conserva una esencia distinta, incluso con el aumento de visitantes. Su ritmo pausado, las calles de arena y el ambiente sin coches crean una experiencia más cercana y tranquila, donde el entorno se disfruta al máximo.

Bioluminiscencia mágica: En ciertas noches, al mover el agua, miles de microorganismos generan un resplandor natural que parece sacado de un sueño.

Temporada del tiburón ballena: De junio a agosto, es posible nadar cerca de este gigante marino bajo supervisión especializada.

Arte callejero y sabor local: Las calles están llenas de murales coloridos, música en vivo y cocina que mezcla lo tradicional con propuestas creativas.

Estilo de vida relajado: La gente se mueve en bici o caminando, lo que favorece una conexión más auténtica con el entorno y con quienes viven ahí.

4. Contoy: naturaleza protegida y acceso limitado

Isla Contoy es un santuario natural. Solo se permite el acceso a un número reducido de visitantes al día, y todos deben ir acompañados de un guía certificado. Este control es necesario para conservar su ecosistema, que incluye manglares, aves migratorias y zonas de anidación de tortugas.

No hay hospedaje en la isla y no se puede recorrer por libre. Eso no la hace menos interesante; al contrario, quienes logran visitarla suelen recordar la experiencia con especial aprecio. En Contoy, no se trata de “hacer cosas”, sino de observar, escuchar y respetar el entorno. El tiempo ahí se vive diferente: sin celulares, sin ruido, sin distracciones. Es uno de los pocos lugares donde realmente se desconecta.

5. Isla Blanca: escapada de un solo día

Aunque no es técnicamente una isla, Isla Blanca se percibe como tal. Es una franja de arena entre el mar y la laguna, al norte de Cancún. El camino para llegar no está completamente pavimentado, pero eso ha permitido que se mantenga lejos de los grandes desarrollos turísticos.

Mucha gente local la visita durante el día para pescar, hacer kitesurf o simplemente pasar tiempo en la playa. No hay grandes restaurantes ni clubes de playa; lo que hay son palapas sencillas, venta de mariscos y familias disfrutando sin presión de horarios. Es ideal para quienes no quieren hacer un viaje largo, pero sí salir del ruido.

Estas islas en Cancún brindan una colección de experiencias que se adaptan a diferentes tipos de viajeros. Algunas están pensadas para quedarse varios días, otras para ir solo unas horas. Lo importante es elegir con intención, entender el tipo de experiencia que se busca y moverse con respeto hacia los entornos que se visitan.