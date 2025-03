EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

En las últimas fechas hemos sido testigos de casos se apuestas por parte de jugadores en distintas categorías del fútbol mexicano.

Algunas investigaciones derivaron en suspensiones de hasta 16 años para algunos jugadores.

A propósito de esta situación, en días pasados llegó a mi correo electrónico una advertencia de que en el Club Puebla se estaban gestando una serie de apuestas que tenían que ver con la aparición de tarjetas amarillas y rojas.

De inicio no di mucha importancia, aún y cuando me insistían en que investigara, sin embargo, después de la infantil expulsión de Facundo Waller en el partido de Pachuca vs Puebla mi curiosidad creció y me di a la tarea de revisar el tema, obviamente sin pruebas reales, pero si con dudas sustentadas en una investigación seria, desgraciadamente esto es lo que encontré.

Ya quedará en usted amigo lector la decisión final de lo que estoy a punto de mostrarle.

Las Sospechosas tarjetas de Facundo Waller:

J1 VS Rayados amarilla al 75’

J2 VS San Luis amarilla al 75’

J3 VS Cruz Azul amarilla al 66’

J4 VS Mazatlan NO recibió tarjeta (salió de cambio al 71’)

J5 vs Santos amarilla al 74’

J6 Vs América amarilla al 14’

J7 VS Atlas NO jugó (suspendido x acumulación de tarjetas)

J8 VS Xolos es suplente entra de cambio al 71’

J9 VS @Tuzos Roja al 72’

¿Coincidencia o sospecha de apuestas?

– 5 tarjetas amarillas en primeras 6 jornadas.

– 4 de ellas en el rango del minuto 66 al 75.

– 1 Roja es al minuto 72.

– Solo 1 tarjeta fuera de ese rango, al minuto 14 vs América.

Según esta misma fuente, en su correo electrónico, me comenta que el tema de las apuestas la están manejando con la misma gente con la que en su momento vincularon al ex portero del Puebla cuando jugaba en Celaya, de nombre Christian Campestrini, quien salió del equipo rodeado de dudas por esta situación.

En esta publicación comparto con usted, amigo lector, una serie de videos que, al menos a mi, me dejan más dudas que certezas y ya estará en usted emitir un juicio al respecto.

Lo más raro es el rango de minutos en que suceden las tarjetas del uruguayo, del min 66 al 75.

En lo personal no tengo pruebas pero tampoco dudas, sin embargo, ya estará en manos del órgano inspector de la FMF y de la Liga MX.

Ahora, conociendo los antecedentes de la gente que maneja la Club Puebla donde lo que predomina es la mentira, la simulación y el hurto, no sería descabellado pensar en que lo publicado pudiera tener una buena dosis de verdad.

Lo invito a que vea usted los videos y se de una idea de lo que le estoy explicando:

https://drive.google.com/drive/folders/1xf97GQKpC_ecfnfnWx8dZInYGbWBZP03?usp=sharing

Una tristeza lo que sucede con el Club Puebla en todos los aspectos.

La duda va a prevalecer, sea o no sea por las evidencias mostradas y las supuestas coincidencias.

Después de esto la pregunta debería de ser.

¿Seguirá confiando Guede en Waller?

¿Seguirán confiando los jugadores en el mediocampista Uruguayo?

¿Alguien más estará, en contubernio, con él, en caso de ser cierto?

Conste que son preguntas.

Y para usted amigo aficionado se la dejo botando.

¿Usted cree en las coincidencias? Yo tampoco.

Hasta la próxima.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Para comentarios, reclamos y mentadas.

X:@pepehanan

Instagram:@pepehanan

Tiktok:@pepehanan1

Facebook: pepehanan

YouTube: Enlineadeportiva