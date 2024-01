Miguel Herrera e Iván Alonso, cerca de llegar a los golpes

ESPN

El directivo de Cruz Azul y el estratega de Xolos se encararon al finalizar el duelo celebrado en la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO — Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, y Miguel Herrera, entrenador de Tijuana, tuvieron un conato de bronca en los pasillos de los vestidores del Estadio Ciudad de los Deportes. A pesar de que ambos se encararon y se reclamaron cosas, no pasó a mayores gracias a la intervención de la seguridad del inmueble.

Al finalizar la conferencia del ‘Piojo’ Herrera, Iván Alonso se acercó a reclamarle al estratega de Xolos por unas declaraciones que el entrenador de Tijuana había dado en un podcast el pasado diciembre, previo a la final del Apertura 2023.

“No tienes memoria, no me faltes al respeto. A mí no me conoces”, fueron los gritos de Iván Alonso contra el ‘Piojo’ Herrera en los pasillos del Estadio Ciudad de los Deportes.

Por otro lado, el ‘Piojo’ Herrera, repitió en varias ocasiones que no le había faltado al respeto e incluso en repetidas veces le comentó “vamos a hablar” a Iván Alonso, quien lo invitó a pasar al vestidor de Cruz Azul, sin que el entrenador de Tijuana tuviera una reacción sobre dicha propuesta del directivo de La Máquina.

Luego de que personal de seguridad separó a ambos personajes, apareció Jorgealberto Hank, propietario de Tijuana, quien también tuvo participación de manera verbal en el conato de bronca que explotó en la zona de los vestidores.

En el momento en el que el ‘Piojo’ Herrera se dirigía al vestidor de visitantes del Estadio Ciudad de los Deportes, se escuchó el grito de “enano de mie…, cerrá el or…” proveniente de Mathias Cardaccio, director de futbol de Cruz Azul.

El ‘Piojo’ Herrera salió del inmueble sin dar declaraciones posteriores al incidente, pero Iván Alonso, quien abandonó el terreno de juego acompañado de Mathias Cardaccio, se limitó a decir: “No pasa nada. No voy a dejar que me falten al respeto, a mi entrenador, ni a nadie del equipo”.

El incidente duró cerca de cinco minutos antes de que finalmente ambos bandos fuesen separados, de lo cual el Comisario de la FMF tomó nota y, de acuerdo con fuentes consultadas por ESPN, lo reportará en la cédula oficial del partido para que el suceso sea investigado por la Comisión Disciplinaria.