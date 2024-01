Hasta la 3ra semana de febrero se definirá la 2da fórmula al senado: Nacho Mier

Staff/RG

*Aceptó ser precandidato a senador no por aspiración personal, sino para consolidar la 4T

*Debe haber democracia efectiva, inclusión y no sectarismo en todo el proceso electoral

*Deseó al gremio periodístico que en 2024 tengan garantizada la libertad de expresión

PUEBLA, PUE. “Acepté ser precandidato a senador no por aspiración personal sino para trabajar en la consolidación de la 4T y defender las legítimas aspiraciones de mis compañeros del IMT, para ser diputados y presidentes municipales”, explicó Nacho Mier, precandidato único al Senado de la República.

En reunión con medios de comunicación, aseveró que no hay que tenerle miedo a la democracia porque Morena es un movimiento vivo, cuyos principios no contemplan la demagogia y en donde deben imperar la legitimidad, la transparencia, la apertura y el diálogo en todo el proceso electoral, “si no fuera así me cuestionaría si continuar o no, porque nunca he venido a jugar a hacer política, ni he sido un aventurero de la misma”.

“Debe haber democracia efectiva, inclusión y no sectarismo; si no se abre la puerta para todos buscaré un cerrajero para poderla abrir, nunca acudiré a las patadas. Lo que nos debe asustar en política es el silencio cómplice, pero tenemos tiempo para trabajar en la reconciliación de todos los grupos”, señaló.

Nacho Mier informó que será en la tercera semana de Febrero cuando se defina quién será su compañera de fórmula y el 18 de Enero finalizará su precampaña para ocupar la Cámara Alta, “hice un impase de unos días para dar espacio, por prudencia política, a la precampaña a la gubernatura del estado que recién concluyó”.

El aspirante al Senado deseó a todo el gremio periodístico que el nuevo año les garantice la plena libertad de expresión y de prensa porque es un derecho de todos estar informados; “no debe ser restringida, la labor de ustedes es fundamental, porque hacen que la política sea más transparente; les agradezco mucho por su trabajo y por estar siempre presentes”, finalizó.