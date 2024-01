Estos son los equipos eliminados de NFL Playoffs 2024

AS MÉXICO

A falta de disputarse la última fecha en el calendario de la temporada regular en la NFL, ya están prácticamente definidos los equipos que disputaran postemporada.

San Francisco 49ers tomaron la cima de la Conferencia Nacional (12-4), además de ellos, los Dallas Cowboys (11-5), Detroit Lions (11-5), Philadelphia Eagles (11-5) y Los Angeles Rams (9-7) ya sellaron su pase a los playoffs.

Por su parte en la Conferencia Americana los Baltimore Ravens (13-3) amarraron la primera siembra; Miami Dolphins (11-4), Kansas City Chiefs (10-6) y Cleveland Browns (11-5) también están instalados en la postemporada.

The Giants have been eliminated from playoff contention. pic.twitter.com/ye81f1KNxM

— Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) December 26, 2023