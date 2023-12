-En él, hace un homenaje a su abuelo don Vicente Fernández, a dos años de su trascendencia a la eternidad.

-Es el primer sencillo de su tercer disco.

Por Mino D’Blanc

Alex Fernández lanzó este martes 12 de diciembre el sencillo “Mi abuelo vino a visitarme”, en honor precisamente a su abuelito, don Vicente Fernández quien cumplió 2 años de haber trascendido a la eternidad de la música.

Es una canción autoría de “Gallo” Elizalde y de Jonathan Vizcarra y producida por el colombiano Yohan Usuaga, experto en música mexicana y quien trabajó mucho con don Vicente.

En conferencia virtual de medios, Alex Fernández platicó sobre este sencillo.

Agradecemos las finas atenciones de los licenciados Alejandro Contreras Pérez y José Cruz, de Sony Music, para la realización de la entrevista.

“Estamos promocionando el nuevo sencillo que se llama “Mi abuelo vino a visitarme” y que es dedicada cien por ciento a mi abuelo, que se estrena este martes 12 de diciembre en su aniversario”, comenzó comentando Alex Fernández.

-Sobre qué representa para él, en un día tan especial para los mexicanos por ser día de la Virgen de Guadalupe, y además para los Fernández, ya que es el aniversario luctuoso de don Vicente.

AF: Es un día doblemente especial para nosotros en donde siempre recordamos obviamente a la Virgen, pero en este caso también a mi abuelo. De hecho, mi Cuquis en este día mandó a hacer una misa para mi abuelo en donde nos vamos a juntar toda la familia. Y ahora quise hacerle un tributo a él con esta canción que es muy especial para recordarlo, en donde intentamos hacer varias cosas como detalles a su honor, como por ejemplo en el video uso un traje de charro que él me regaló, que era de él, que lo usaba y que lo adaptamos a mí. Hicimos muchas tomas en el rancho en el lugar donde él le gustaba mucho estar. Aparece un tequila de nuestra reserva “Fernández” y viene la edición 40 que es en honor a su año que era 1940. La portada del video es una foto clásica que le encantaba hacer con él mismo y con mi papá, incluso conmigo, en el inicio de mi carrera, en un árbol que es como así la pose (posa frente a la cámara de video con el brazo izquierdo como abrazándose) y todo; esa es la portada de hecho de esta canción y pues sí ha sido súper, súper especial para mí y significativo el hacerla y el lanzarla en este día tan especial.

-Lo que piensa la dinastía Fernández acerca de este tributo que él le hace a don Vicente:

AF: Estamos muy felices. A mi papá de hecho se la mandé, le encantó la canción. Le gustó mucho la interpretación también. A mi Cuquis (su abuelita) se la enseñé y también le gustó mucho y empezó a llorar, por ser de esas que te gustan pero que no quieres escuchar. Por ejemplo, mi película favorita de toda mi vida es “El rey León”, no solo animada, sino mi favorita de toda la vida y no me gusta verla, pero así pasa. Pasan momentos que de verdad te llegan tanto a la emoción que prefieres evitarlo de vez en cuando. A mi Cuquis así le pasó, le gustó tanto, lloró y ya no quería escucharla. A mí la verdad también me pasa un poco lo mismo con esta canción que cada que la escucho me dan ganas de llorar. Incluso aunque yo la grabé y me costó mucho trabajo grabarla y cada que la escucho una y otra vez se me ponen por lo mínimo los ojos llorosos. Es una canción que sí, a mi Cuquis, a mi papá, a mi mamá, a mí, a todas las personas que se las he puesto nos ha gustado mucho , nos llega mucho al corazón y ya se estrenó este martes 12 de diciembre y entonces también estamos muy emocionados de ver cuál va a ser la opinión y la respuesta de toda la gente.

-¿Cómo llegó “Mi abuelo vino a visitarme” a tu vida?

AF: Esta canción me la mandó el “Chico” Elizalde que es coautor, Si no entendí mal, él me dijo que la había hecho dedicada a su papá. Originalmente se llama “Mi padre vino a visitarme”, que es una historia muy bonita, pero yo ya había grabado una canción para los papás. Él me la mandó por si la quería yo grabar; yo ya había grabado “El tiempo no perdona” que incluso es de él y que habla de los papás básicamente; de esta canción ya había pasado lo de mi abuelo y entonces cada vez que yo la escuchaba me imaginaba a mi abuelo y le dije “me gustaría grabarla, pero para mi abuelo” y me dijo que sí, que padrísimo y todo. Entonces nos pusimos de acuerdo y la grabamos para mi abuelo y la verdad me encantó, porque como lo dije ya, es una historia muy bonita y creo que quedó muy bien. Pareciera hasta que yo la escribí.

-¿Qué tanto cambió musicalmente y literariamente hablando la canción original?

AF: En realidad no fue casi nada. Yo de hecho hice la petición, tomando en cuenta que siempre que te mandan una canción el compositor te manda como una maquetita o una canción como muy sencilla donde nada más escucho la letra y ya después el equipo le mete los arreglos y le mete toda la producción y todo; en este caso una de las peticiones que hice es que dejaran esta canción muy sencilla, como venía en la maqueta básicamente que es solamente la voz, un acordeón y una guitarra. Dejarla así como folclórica; me encantó cómo venía. Está muy similar a la maqueta, obviamente rehicieron, regrabaron los instrumentos. En cuestión a la letra es la misma letra y lo único que cambiamos obviamente fue el padre por abuelo y en una parte de la canción original dice “recuerda que ahí está tu madre y cuidarla me prometiste” y en este caso nosotros le pusimos “recuerda que ahí está tu padre y cuidarlo me prometiste”. Fuera de eso, es la misma letra.

-¿Qué fue lo que más disfrutaste en este proceso creativo?

AF: Lo que más disfruté fue el recordar a mi abuelo en cada momento, en cada letra, en cada escena del video y en todas las cosas; eso es algo que como lo decía en un principio, son cosas que como que duelen, que el recordar a mi abuelo a veces me pone triste, me pone nostálgico y todo, pero al mismo tiempo son cosas que disfruto, cosas que me gustan. Entonces yo creo que esa fue de las cosas que más disfruté.

-¿Qué fue lo más complicado en dicho proceso?

AF: Recordar a mi abuelo y estar pensando en él cada momento, que así como digo que fue lo que más me gustó, fue el mayor reto, porque es lo que me ponía más sentimental , lo que me complicaba grabar la canción. La garganta se me cerraba; de hecho, para grabarla, tuvimos que sacar a todos del estudio, apagar las luches para que yo me pudiera sentir más cómodo y pudiera interpretarla mejor.

-¿Cuál es la frase de la canción que tiene mayor significación para ti y por qué?

AF: Yo creo que de toda la canción difícilmente podría escoger una frase porque cada momento de la canción me da el sentimiento. Pero una que creo que me llegó un poquito más es una parte que dice algo así como “y así, como cuando era niño me sujetó fuertemente la mano hasta que me quedé dormido”… uff, en esa parte como hasta que se me pone la piel chinita y de hecho en la canción la canté con la voz un poco quebrada y la dejamos, para que se sintiera y yo creo que eso sería esa parte.

-¿El nombre del tema tiene algo reflejado con alguna señal de tu abuelo que últimamente se te pudo haber presentado?

AF: Esa es una pregunta que me han estado haciendo mucho, pero la realidad es que como lo comenté antes, la canción la escribió “El Chico” y Jonathan Vizcarra. Es una historia inventada, no es como que haya sido de que “ay, el otro día pasó algo paranormal con una historia” o algo así, sino es una historia muy bonita que habla de que mi abuelo vino a visitar y yo le dije “¿por qué te fuiste?” y él me dijo que no me quería dejar, pero que me encarga mucho a mi papá . Nomás como aclarando: la canción no quiere decir que yo haya vivido alguna experiencia paranormal o algo así por el estilo. Y punto y aparte, yo siempre siento que mi abuelo está junto a nosotros y siento que siempre me acompaña a todos lados, que me cuida y me guía, pero tampoco en la vida cotidiana he vivido una experiencia paranormal o que yo haya visto a mi abuelo, no.

-Para este sencillo trabajas con personas que trabajaron mucho al lado de tu abuelo. ¿Qué experiencia y qué aprendizaje te deja trabajar con todos ellos?

AF: La verdad trabajar con estos personajes que trabajaron con mi abuelo para mí es un honor. Yo sé que él era muy especial y simplemente ya es ahí como la palomita de calidad. A parte de que son personas que escriben increíblemente y a mí me encanta siempre cantar buenas letras.

-¿Cuál de todos los consejos que te dejó don Vicente Fernández es el que más recuerdas?

AF: Mi abuelo me dejó muchos consejos. No te podría decir así como uno como tal de que haya sido como el mejor, porque todos han sido muy buenos, pero del que más disfruto es “siempre cumplir tus metas, tus objetivos musicalmente hablando, pero no descuidar a la familia; siempre procurar estar ahí en los eventos importantes y estar lo más que puedas con tus seres queridos”. Al mismo tiempo no descuidar ni una ni otra; estar en lo más indispensable de cada una, pero intentar, aunque suena fácil, pero es muy difícil, crear un buen balance entre las dos.

-¿Qué cosas nuevas musical y literariamente hablando presentas en este tercer disco?

AF: Es un disco mexicano, obviamente. En él nos atrevimos a jugar un poco más allá dentro de lo mexicano; incluso hay canciones que son como country, más empujadas hacia el country, otras que son más como banda, unas que son más tradicionales, unas más folclóricas. Obviamente quiero meter un bolero ranchero y también al mismo tiempo variando un poco canciones de amor, de desamor, para la fiesta, etcétera. Entonces siempre quiero hacer un disco muy balanceado en ese sentido, pero sí aquí nos arriesgamos en salirnos un poco más de lo tradicional y darle un poco por estos géneros que te digo, pero sigue siendo música mexicana.

-¿Tienes en planes tener una colaboración con algún cantante, ya sea en disco o en gira?

AF: Ahorita en alguna gira no, pero estamos planeando. Ya tenemos canciones, está increíble, ya solamente falta grabar una colaboración con mi papá que está espectacular. Estoy seguro que a la gente que me sigue le va a encantar, solo que no puedo dar mucha información para que sea sorpresa en cierta manera, pero que sepan que ya está en proceso.

-¿Cómo cierras el año musical y familiarmente hablando?

AF: Musicalmente lo vamos a cerrar qué mejor que con esta canción dedicada a mi abuelo. De ahí, voy a pasar el tiempo en familiar, disfrutando, vacacionando con mi bebé Mía, con mi esposa. En este caso, yo paso Navidad con mi papá y año nuevo con mi mamá y obviamente ya desde la pancita con mi nuevo bebé Nirvana, que es la nueva integrante de la familia; ya también de que ya a principios del próximo año nace. Entonces también pasar el tiempo en familia.

-¿Qué proyectos tienes a futuro?

AF: Se vienen varios proyectos. “Mi abuelo vino a visitarme” es la primera canción del tercer disco que ya está listo y que vamos a estar sacando a partir del próximo año. Yo creo que a partir de enero o febrero lanzaré otro sencillo y de ahí cada dos o tres meses estaremos sacando sencillos. Se viene un año también de muchas presentaciones que hasta ahorita están cerradas. Aparte mucha música; vamos a estar haciendo muchos videos, promociones, festivales, etcétera.

CRÉDITOS DE FOTOGRAFÍAS: MINI COVARRUBIAS.