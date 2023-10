SOY FÚTBOL

La Liga MX está en plena efervescencia con la llegada de la Jornada 14 del Apertura 2023, y los fanáticos del fútbol en México se preparan para una emocionante serie de encuentros. Esta jornada nos regalará dos duelos que destacan sobre el resto y que prometen emociones de alto calibre con el Chivas vs Tigres y el Rayados vs Club América.

Uno de los encuentros más esperados en el calendario de la Liga MX se llevará a cabo el sábado a las 21:10 horas y podrás verlo por TUDN. Rayados y Club América, dos gigantes del fútbol mexicano, se enfrentarán en un duelo lleno de rivalidad. Los fanáticos de ambos equipos se preparan para una batalla épica en la que cada gol y cada jugada será crucial.

Otro enfrentamiento que acapara miradas es el enfrentamiento entre Chivas y Tigres UANL, programado para el sábado a las 19:05 horas por Chivas TV y TUDN. La reedición de la Final del Clausura 2023 promete grandes emociones.

Además de estos enfrentamientos estelares, la Jornada 14 presenta una serie de partidos igualmente emocionantes. Equipos como Cruz Azul, León, Pachuca, Puebla y otros lucharán por los tres puntos en el camino hacia los playoffs. El fútbol mexicano promete emocionar y cautivar a los aficionados en esta jornada llena de acción. No te pierdas ni un minuto de la emoción y sigue de cerca los horarios y canales de transmisión para disfrutar de todos los encuentros.

Liga MX: Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2023

VIERNES 27 DE OCTUBRE

Necaxa vs Pumas

19:00 horas por TUDN

Mazatlán FC vs Querétaro

21:00 horas por TV Azteca

SÁBADO 28 DE OCTUBRE

Cruz Azul vs León

17:00 horas por TUDN

Pachuca vs Puebla

19:05 horas por FOX Sports y Claro Sports

Chivas vs Tigres UANL

19:05 horas por Chivas TV, TUDN y TV Azteca

Rayados vs Club América

21:10 horas por TUDN

DOMINGO 29 DE OCTUBRE

Toluca FC vs Atlético San Luis

12:00 horas por TUDN

Santos vs FC Juárez

19:05 horas por TUDN

Xolos vs Atlas

21:00 horas por TUDN