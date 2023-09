AMLO propone vuelos en la noche para evitar saturación en el AICM

María Huerta

Andrés Manuel López Obrador propone que las aerolíneas hagan vuelos de noche, para evitar que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se sature, pues resulta un riesgo su operación.

“Ya es muy riesgoso la operación del aeropuerto de la ciudad, porque son muchos vuelos, muchas operaciones, está el aeropuerto al 150 por ciento (…) creo que bajan las operaciones a 42 por hora, que eso permite una mejor administración del aeropuerto y más seguridad”, dijo.

Recordó que ese fue el acuerdo hasta octubre, pero empezaron las presiones de las líneas aéreas “y no por las presiones, sino porque siempre escuchamos, siempre dialogamos, entonces me planteó el almirante, me dice, ellos aceptan que entre en vigor el acuerdo a finales de diciembre, porque ya tienen vendidos boletos, le dije está bien, pero que hagan ya un esfuerzo, que empiecen a trasladar sus vuelos al AIFA, que hay espacio”.

AMLO destaca preparación académica de Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López reconoció a la exjefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, como buena dirigente, a la par de manifestar que se siente contento con que ella sea la próxima candidata presidencial de Morena.

“También creo que Claudia es muy buena dirigente. Entonces, estoy muy contento, tranquilo, no va a regresar el conservadurismo”, aseveró.

Subrayó que Sheinbaum tiene doctorado y celebró que la noche del jueves, cuando le entregó bastón de mando, ella repitió sus palabras.

“Ayer me gustó mucho que repitió lo que es nuestro juramento: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo.

Tiene una preparación de mayor nivel académico que la que yo tengo.

Yo, de milagro, terminé la licenciatura; ella es doctora en Ciencias”, celebró.