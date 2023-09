Crisis migratoria ‘destruirá’ Nueva York, estamos a punto de perderla: alcalde

EXCELSIOR

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se ha estado enfrentando contra la gobernadora Kathy Hochul y el presidente Joe Biden, de su mismo partido, por no tomar acciones.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha elevado su tono en relación con la crisis migratoria que enfrenta la ciudad, haciendo declaraciones crudas y directas sobre cómo la afluencia de migrantes procedentes de la frontera sur con México está afectando a la Gran Manzana. En su segundo año de mandato, el demócrata ha mantenido un enfrentamiento constante con miembros de su propio partido mientras la ciudad lidia con el desafío de proporcionar vivienda y servicios a una creciente población de migrantes que ya supera los 110 mil.

En un evento de estilo ayuntamiento en Manhattan, el miércoles por la noche, Adams declaró: “Permítanme decirles algo, neoyorquinos, nunca en mi vida he tenido un problema al que no le vi un final; no le veo un final a esto”. Sus palabras apuntaban a la gravedad de la situación y a la falta de soluciones claras. “Este problema destruirá la ciudad de Nueva York”, agregó con pesar.

La gestión de Adams frente a la crisis migratoria ha sido motivo de tensión con la administración del presidente Biden y la gobernadora Kathy Hochul. Ha criticado abiertamente a ambos líderes por no brindar el apoyo necesario para atender a los solicitantes de asilo en la ciudad y ha solicitado con insistencia financiamiento adicional y permisos de trabajo acelerados.

Sin embargo, las declaraciones del alcalde Adams del miércoles fueron las más sombrías hasta la fecha y provocaron una diversidad de reacciones, desde elogios por parte de los republicanos hasta condenas por parte de algunos demócratas.

🇺🇲 | ÚLTIMA HORA: El alcalde Eric Adams de Nueva York declara que la ciudad se enfrenta a una crisis por la afluencia de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera estadounidense desde varias partes del mundo. "La ciudad que conocíamos, la estamos a punto de perder". "Los… pic.twitter.com/Pait79LcEH — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 7, 2023

Adams destacó el preocupante aumento en la brecha presupuestaria de la ciudad, que podría alcanzar casi los 12 mil millones de dólares, una cifra similar a la que los funcionarios de la ciudad estiman que los inmigrantes podrían costarle a la ciudad en los próximos tres años.

La crisis migratoria en la frontera sur ha generado un desbordamiento de los refugios de la ciudad y ha llevado a la apertura de más de 200 sitios de emergencia para albergar a los recién llegados. Con el regreso a clases de los estudiantes de la ciudad de Nueva York, se espera que alrededor de 20 mil niños migrantes se integren al sistema educativo.

Los republicanos han utilizado las críticas de Adams al presidente Biden como parte de su discurso político de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, citó al alcalde Adams en una declaración que afirmaba que “la crisis fronteriza de Biden está dañando al país”. McCarthy respaldó las declaraciones del alcalde, señalando que “la ciudad de Nueva York merece algo mejor”.

En respuesta a estas críticas, Fabien Levy, vicealcalde de comunicaciones de Adams, arremetió contra los “republicanos de Trump” por no aprobar la reforma migratoria en el Congreso.

No obstante, la oficina del alcalde ha mantenido su crítica hacia la administración Biden, señalando que las solicitudes de ayuda de la ciudad aún no han sido atendidas de manera suficiente y solicitando una acción federal de emergencia y una estrategia nacional para abordar la crisis en la frontera.

Eric Adams, quien ha intentado encontrar un equilibrio entre mostrar empatía hacia los migrantes y alertar sobre el impacto financiero que esto conlleva, ha intensificado sus esfuerzos en las últimas semanas para concienciar sobre la crisis y su impacto en el presupuesto de la ciudad. Ha llevado a cabo manifestaciones y campañas en las redes sociales, centrando su mensaje en la necesidad de evitar recortes generalizados en los servicios de la ciudad.

Sin embargo, su posición ha generado críticas desde diversas perspectivas. La gobernadora Hochul y la Casa Blanca han cuestionado su manejo de la crisis, mientras que los líderes republicanos han argumentado que Adams no debería quejarse dado que la ciudad de Nueva York es conocida como una ciudad santuario. Los demócratas más progresistas han calificado la retórica del alcalde hacia los migrantes como xenófoba.

Anne Williams-Isom, vicealcaldesa de salud y servicios humanos de la ciudad, defendió la política de derecho a la vivienda como uno de los motivos por los que los migrantes eligen Nueva York como destino.

“Antes, el derecho a la vivienda y lo que estaba sucediendo en la ciudad de Nueva York eran como nuestro pequeño secreto. Ahora todo el mundo sabe que si vas a la ciudad de Nueva York, haremos lo que siempre hacemos. Tenemos un gran corazón. Tenemos compasión. Vamos a cuidar de la gente”, afirmó la vicealcaldesa en una rueda de prensa reciente.

Eric Adams pronunció sus controvertidas declaraciones en el Upper West Side, un barrio de Manhattan que en su mayoría no respaldó al alcalde en las elecciones primarias de 2021. Su elección de este escenario parecía estar cargada de simbolismo y apuntaba a generar un debate público sobre la responsabilidad de la comunidad ante la crisis migratoria.

Eric Adams concluyó sus declaraciones con una advertencia sombría: “La ciudad que conocíamos, estamos a punto de perderla”.