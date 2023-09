Si AMLO estuviera en mi posición haría algo muy similar a lo que estoy haciendo: Ebrard

ARISTEGUI NOTICIAS

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró esta mañana que si el presidente Andrés Manuel López Obrador se encontrara en su posición “haría algo muy similar” a lo que está haciendo, en el sentido de denunciar las irregularidades que se presentaron y que, a su juicio, implicaban la reposición del proceso.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Ebrard dijo estar en desacuerdo con el hecho de que se dé por cerrado el proceso de Morena y señaló que “a lo mejor habrá oportunidad” de platicar con el presidente de este tema.

“Yo creo que si él estuviera en mi posición haría algo muy similar a lo que yo estoy haciendo, es lo que aprendí junto con él”, dijo.

Descartó, por lo tanto, que López Obrador hubiese acudido al acto de presentación de los resultados si hubiesen sacado a su representante antes del conteo

“Andrés Manuel en mi lugar, ¿tú te imaginarías que habría estado en el evento aplaudiendo? No, hay que defender lo que uno cree. Y sobre todo, que es un es un atropello tremendo lo que pasó el día de ayer, no es un asunto menor”, dijo.

Esta mañana, el presidente López Obrador se refirió a Ebrard en estos términos: “Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es mi amigo”. En su conferencia de prensa matutina, agregó: “Yo espero que él decida apoyar la transformación”.

Al respecto, Ebrard adelantó que tomará “en cuenta” lo dicho por el presidente esta mañana “con un poquito más de sangre fría” y llegará con su equipo a una decisión que dará a conocer.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana en su conferencia matutina que es “su amigo”, apuntó que también considera su amigo al mandatario y recordó que han estado juntos “en las buenas y en las malas” por más de 20 años y que son “muy cercanos”.

En ese sentido, negó que el presidente López Obrador haya intervenido en las decisiones que se tomaron este miércoles en el conteo de la encuesta de Morena.

Acusó a la dirigencia de Morena, encabezada por Mario Delgado, de solicitar el uso de la fuerza contra su representante Martha Lucía Micher, a quien se le negó el ingreso al World Trade Center.

“Es un asunto mayor. Conocen perfectamente bien en la senadora Malú Micher, le impidieron la entrada. Sí utilizaron a la Policía Bancaria, y pues no había motivo para eso, no había razón. Entonces, pues ya te imaginarás el impacto que tuvo en nosotros, se nos hizo una ingratitud muy grande y un exceso y un abuso totalmente inmerecido ahora”.

Calificó como “un acto muy autoritario que no debería de darse en Morena” el uso de la fuerza para impedir el paso de Micher, por lo que explicó que fue en ese contexto que dijo que “cada día se parecen más al PRI de antes”.

Defendió que las denuncias de irregularidades en el proceso son reales y que este jueves darán a conocer más detalles. Señaló que la anulación del 14.5% de las encuestas es un número y muy alto y que esperaba que la cifra se ajustara al margen de error de una encuesta, que es de 2.5% como máximo.

“¿Cuál fue la respuesta al planteamiento? Acelerar el conteo y no dejar entrar a Malú”, comentó, al tiempo que consideró que para la dirigencia morenista “era más importante darle velocidad al conteo que atender ese planteamiento que en ese momento estábamos haciendo sin conocer los resultados”.

Ebrard Casaubón anunció que valorará las acciones legales que tomará respecto del proceso interno de Morena, en tanto el partido dio por concluido el tema, incluida la posible presentación de una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Aclaró que no ha argumentado que le hicieron fraude, sino que “hubo serias inequidades no atendidas por el partido que no nos parecieron” y que, es muy peligroso que se les dé “carta de naturalización”.