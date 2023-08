Mi último viaje” de Laura Daniela es  la canción y título del episodio de hoy de “Esta historia me suena Volumen 6”

-La joven cantautora y actriz mexicana además de componer la canción, la interpreta y hasta actúa en el capítulo.

-En entrevista, comenta sobre su pasión por la música y la actuación.

Por Mino D’Blanc

Hoy jueves 10 de agosto será transmitido por “las estrellas” el capítulo “Mi último viaje” en la exitosa serie de unitarios “Esta historia me suena Volumen 6”.

El nombre de este episodio es tomado precisamente de la canción “Mi último viaje” de la joven cantautora y actriz mexicana Laura Daniela, quien a sus 17 años ya tiene varias canciones compuestas.

Además de haberla compuesto, ella la interpreta y participa también actuando en este capítulo, dándole vida a Itzel y compartiendo créditos con Juan Carlos Medellín quien personifica a Goyo, Carlos Segura a Moi, José Alfaro a Adolfo, Ari Albarrán a Lupe, XQ a Yadira, Cristina Michaus a Josefa, Gabriela Núñez a Mariana, Samuel Gallegos a Pablo y Fernando Manzano al padre Amilcar.

“Mi último viaje” de “Esta historia me suena Volumen 6” tiene como temáticas el trastorno de personalidad, secuestro, mentiras y el abuzo de confianza.

Platicamos con Laura Daniela, gracias a las finas atenciones de la licenciada Paola García, de Televisa Univisión.

MD’B: “Mi último viaje”, un título muy fuerte y que da tema a un unitario como “Esta historia me suena”.

LD: Así es. Es una composición mía. Todo inició a raíz de una noche en que se me fue el sueño. Enciendo la tele y fácil como diez canales decían lo mismo: una desaparecida, una mujer encontrada muerta, ayúdenos a encontrarla, otra abusada. Entonces apagué la televisión y me di cuenta de la gravedad del problema porque ya no solamente es a nivel nacional, sino es mundial. Claro, los hombres también son violentados, pero desgraciadamente, el porcentaje mayoritario somos nosotras, las niñas, las mujeres, las jóvenes. Aquí en mi casa, en el piano literal me puse a escribir lo que estaba pasando en mi mente en ese momento. La canción no está basada en un hecho en concreto, pero sí en muchas situaciones y testimonios tristemente reales. Entonces fue como una manera como de ayudar a la causa, alzar la voz y ayudar, apoyar. La violencia y la inseguridad no respetan a nada, ni a nadie.

MD’B: ¿Cómo llegó la canción “Mi último viaje” a la producción de “Esta historia me suena?

LD: Fue a raíz de un evento donde la maestra Julia Palma me hizo el honor de invitarme en el Lunario del Auditorio Nacional. Fue un evento muy mexicano, la segunda gran gala de “México canta y encanta”. Hubo mariachi en vivo y ballet folclórico. Y en ese espectáculo entre el público estaba la productora Genoveva Martínez. En esa noche no tuve la oportunidad de hablar con ella porque yo estaba en camerinos y en el show y todo eso. Fue después de esa noche cuando su secretaria se contactó conmigo y me dijo que le había gustado mi trabajo, entonces concretamos una cita, fui, platicamos y tuve la osadía de presentarle mis canciones y esta en particular le gustó. Entonces me abrió la puerta y me dio la oportunidad de ser escuchada en un programa tan hermoso como lo es “Esta historia me suena”.

MD’B: Y además actúas en él. ¿Es el primer programa unitario que haces como actriz o ya llevas varios?

LD: Fíjate que la señora Genoveva ya me había dado la oportunidad de debutar como actriz en “Como dice el dicho”, pero digamos, un proyecto ya más importante es “Esta historia me suena”, ya que me dio el protagónico de mi propia historia.

MD’B: ¿Qué le aprendiste a tu canción después de esto que se ha dado con la misma?

LD: El primer sentimiento que me viene a mí es agradecimiento y el segundo yo creo que es apoyo, conciencia. La canción la verdad cuando la terminé de escribir, lloré; cuando volví a leer la letra, porque en el momento en que estaba componiendo yo sabía lo que intentaba decir, pero ya escucharlo desde otra perspectiva fue muy fuerte, porque desgraciadamente es tan real que en este momento pudiera estar sucediendo, aquí, afuera de mi casa, en la calle, donde se nos ocurra, hay alguien violentado. Entonces para mí el sentimiento que genera la canción es tristeza, es lástima, es coraje, porque por más que uno intente alzar la voz y cambiar las cosas, simplemente no se puede, no terminas. Al actuar es un sentimiento de impotencia. Cuando estaba personificando fue un sentimiento de impotencia, obviamente lloré porque nunca me había tocado un reto tan grande de interpretar, entonces cuando me tocó hacerlo sí fue fuerte. El director Alexander Arana que se encargó de darme el apoyo, la verdad mis respetos para él, me coucheó muy bien, me ayudó bastante y más que nada esa fue la emoción que sentí.

MD’B: Platícanos de tu personaje.

LD: Compartimos las dos las ganas de salir adelante. Ella sale todas las mañanas de su casa para ir a trabajar, para traer el pan, es de una clase social media, más bien tirándole a la baja. Tiene carencias económicas, su familia es la típica de mamá, papá, ella y su hermana. Diario sale a trabajar esperando cambiar su vida y con esa luz en su mirada, y desgraciadamente se le hace tarde, pierde el camión y un seudo conocido le ofrece un aventón y desgraciadamente se convierte en su último viaje, ese raid que le ofrecen. Lo que compartimos yo creo que es ese miedo a salir y ya no regresar; además de que ella durante toda la historia nunca deja de luchar por su vida, nunca deja de luchar por su familia, ni por sus sueños. Nunca se da por vencida, pero desgraciadamente pierde la batalla.

MD’B: ¿Cuántas canciones has compuesto?

LD: He de tener como veinticinco. Le compongo a la vida, al amor, al desamor y le compongo a las situaciones sociales como es esta, la separación de un matrimonio, los hijos sufren, entonces yo le compongo a eso, a la vida, a las vivencias que tenemos en ella y a los sentimientos que eso provoca.

MD’B: ¿Quién te ha grabado o interpretado canciones y quién te gustaría que lo hiciera?

LD: Aun no he tenido la oportunidad, ni el privilegio de que alguien grabe mi trabajo. Hasta el momento he sido yo, o sea, yo las compongo. Es mi primer sencillo que lanzo al público este que lleva por nombre “Mi último viaje” y que es del género ranchero con acordeón, entonces, la verdad espero que les guste, que lo disfruten tanto como yo y que genere el sentimiento que yo espero que produzca. Es un tema un poco más modernón, como estilo regional mexicano, pero respetando nuestras raíces. Me gustaría que otros artistas me dieran la oportunidad de escuchar mi trabajo y que ellos quisieran grabarme, nunca quito el dedo del renglón de eso, pero mientras eso sucede pues yo sigo acá talachéanndole.

MD’B: A raíz de esto, ¿has pensado sacar un disco como solista o piensas dedicarte más dentro de la música a la composición?

LD: Yo lo que venga. En este momento me gusta seguir como cantante. Justamente hace un par de semanas estrené otro sencillo inédito que se llama “Dime qué ganabas”, también en género ranchero. Entonces me divierto bastante y lo disfruto mucho el componer y el yo misma interpretar y claro que sí, seguir en este mundo de la actuación que poco a poco me voy adentrando y me gustaría seguir abriéndome camino por ahí.

M’DB: ¿Qué más viene para ti en este segundo semestre del año?

LD: Estoy preparando otro nuevo sencillo, estoy con medios de comunicación promocionando los que ya salieron, estoy por entrar a la universidad, estoy buscando seguir abriéndome paso en el camino de la actuación y ojalá que todo este trabajo mío le guste al público, les agrade, lo disfruten y que me puedan apoyar.

MD’B: ¿Algo más que quieras decir?

LD: Que no se pierdan el programa “Mi último viaje” de hoy jueves de “Esta historia me suena” a las 6:30 por “las estrellas”.