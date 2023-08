Convocan a asamblea en el club Britania la Calera

A todos los Asociados de

CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL LA CALERA, X C.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE CLUB SOCIAL DEPORTIVO CULTURAL LA CALERA

RDS/STAFF

Con fundamento en ei artículo 192 e’ articulo 194 CEgo CMI para ei Estado décimo noveno a vigésimo segtndo de los EstatMos de m—arrte ia 7esere,e crrvor-a a toás z

Asamblea General de Asociados de CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL LA CALERA, crv•. se mes de agosto del año 2023 {dos rntl ve•ntitres) en de las 19•00 cero en

Restaurante de tas instalaciones del Club, ubicadas en Carretera a) Batan Km. Ccéor..a Lomas de San Ciudad de

C.P. 72573, y que tendrá corm Orden del Dia el saguterger

ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL INFORME RENDIDO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, OPERACIONES DE LA ASOCIACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, EN EL EJERCICIO REGULAR COMPRENDIDO DEL DiA PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UXO DE DKIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, Asi COMO DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR EL CONSEJO DE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS VENTID&

LECTURA DEL INFORME RENDIDO POR EL COMISARIO DE LA ASOCACIÓN, RESPECTO DEL INFORME POR EL CO%E-n DE ADMINISTRACIÓN, CONFORME A LA INFORMACIÓN FINANCIERA. OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y RENDtaON DE CUENTAS EX EL EJERCICIO REGULAR COMPRENDIDO DEL DÍA PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE OOS VEYNTID&.

111. PRESENTAOÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA REESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE HONOR V JUSTICIA DE LA ASOCACÓN PARA EL TRIEMO 2022-2025, Y LECTURA DE Las OBLIGACIONES Y FAOJLTADES REGLAMENTARIAS QUE CORRESPONDEN AL DEBDO DESEMPEÑO DE SU ENCARGO.

IV. DESIGNACIÓN DE LOS DELEGADOS QUE, DE SER NECESARIO, SE OCUPEN DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA *SENTE ASAMBLEA

V. REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA QUE SE LEVANTECON MOTIVO DE ESTA ASAMBLEA

REQUERIMIENTO A TODOS LOS ASOCIADOS: En atención a las modificaciones legalz recentes, resutta necesario que, presentarse a la Asamblea de Asociados y firmar la Lista de Asistencia, cada asocado entregue o a conocer a La AsocaciCn RegiEo Federal de Contribuyentes (R. F. C ) y una dirección de correo electrónico de contzto.

El ingreso a la Asamblea estará limitado única V exclusivamente al Asociado titular. o a su lega que se acredite cm cuta poder simple ante dos testigos y que incluya en su redacción la orden del día. fecha y hora de celebraoOn de la asamblea. Gracias por su colaboración.

La presente convocatona se publicará en un medio de mayor circulación en la Ciudad de Puebla, Estado de Puebia. en términos Se io dispuesto el articulo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusula Décima Quinta de los Estatutos Soases de Cub Social y Deportivo Puebia, S.A.deC.V.

Agradecemos la atención a la presente y sin más por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes.

Club Socia/ Deportivo y Cultura la Calera, A. C