Atletas mexicanos tienen prohibido criticar a Conade y a Ana Guevara o se quedarían sin becas

EL UNIVERSAL

El documento ha sido calificado como la ‘ley mordaza’ ya que priva la libertad de expresión de los deportistas mexicano

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se encuentra de nueva cuenta en una polémica, luego de darse a conocer una carta donde los atletas mexicanos se comprometen a no hablar mal sobre el organismo o bien su directora, Ana Gabriela Guevara, de lo contrario se quedarían sin becas.

Los deportistas mexicanos reciben un apoyo económico por parte de Conade, para que esto suceda hay factores como la disciplina olímpica, trayectoria y éxitos deportivos. A esto se agrega el documento “Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2023” que fue publicado el pasado 2 de enero de 2023, el acuerdo tiene el número 30/12/22.

En total son 154 hojas, la que llamó la atención fue la 145 en el apartado de ‘Conducta’, en el 7 se señala “Declaraciones a medios; abstenerme de declaraciones no fundadas y debidamente motivadas en contra de las instituciones deportivas estatales, nacionales, dirigentes deportivos, entrenadores o grupo multidisciplinario”, es decir, no pueden expresarse mal por ejemplo de, Conade o Ana Gabriela Guevara.

Para el punto 8, son las redes sociales, “ser responsables por todas las declaraciones que emita en cualquiera de las redes sociales en las que me desenvuelvo, no dañaré la imagen institucional y/o cualquiera de los representantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deportes”.

Finalmente, previo a la firma de del atleta mexicano los hacen aceptar los términos y condiciones en caso de no acatar lo escrito.

“Manifiesto que en caso de no dar cumplimiento a lo establecido en materia de disciplina o de no lograr los compromisos mencionados con antelación, acepto la determinación que Conade tome respecto a la cancelación de mi beca. La presente carta no se encuentra viciada por ignorancia, inexperiencia, desproporción, lesión, error, dolo o mala fe, debido a ser mi libre y espontánea voluntad para obligarme en la forma y términos de este instrumento”, se lee.

Al hacerse trascendental este documento, se le ha calificado como la ‘ley mordaza’ por parte de Conade, ya que está prohibiendo a los atletas a emitir su libertad de expresión.