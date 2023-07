PP obtiene la victoria pero Feijóo no alcanza la mayoría para gobernar

Cadena Política

A pesar del aumento de diputados, PP no suma la mayoría absoluta

El Partido Popular ha ganado las elecciones en España, pero su líder, Alberto Núñez Feijóo, no ha logrado obtener la mayoría necesaria para formar Gobierno. A pesar de que el PP ha conseguido 47 diputados más que en las elecciones de 2019, los 136 parlamentarios obtenidos no son suficientes para alcanzar La Moncloa. Con el 95% de los votos escrutados, la suma de diputados entre el PP y Vox no alcanza la mayoría absoluta (176).

La aritmética parlamentaria actual favorece la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda reeditar un Gobierno de coalición progresista, contando con el apoyo de nacionalistas catalanes, vascos y gallegos en una hipotética investidura. La noche electoral ha sido sorprendente debido a los resultados inesperados.

Aunque el PP ha experimentado un aumento significativo de diputados, pasando de 89 a 136, no es suficiente para formar Gobierno junto con los 33 parlamentarios obtenidos por Vox, su único apoyo. La ultraderecha ha experimentado una disminución notable, al pasar de 52 a 33 parlamentarios. En conjunto, PP y Vox suman únicamente 169 parlamentarios, lo que resulta insuficiente para alcanzar la mayoría.

La situación actual plantea un desafío para Feijóo, cuya única posibilidad para gobernar pasa por convencer a los socialistas, una tarea que se percibe como improbable. El PP ha obtenido el 32,64% de los votos, mientras que el PSOE ha conseguido el 31,95%, lo que refleja un empate técnico en porcentaje de votos.