Osiris Valdés López. Escritora y Columnista Internacional cubana, española

Osiris Valdés López (La Habana, Cuba 15 de marzo de 1989). Es una artista multidisciplinaria y versátil, autora de dos libros publicados en España. Su más reciente obra, la novela «El Arcoíris de mis deseos insaciables» fue publicada en el año 2021 por la prestigiosa EDITORIAL PLANETA, S.A.U bajo su distinguida marca editorial, Universo de Letras. El libro cuenta con un prólogo realizado por «Fernando Alonso Barahona» escritor, abogado y analista cinematográfico; gran referente de la actual crítica fílmica española, autor de una amplia y variada producción literaria y ensayística (con más de cuarenta títulos publicados).

Información personal

Nombre de nacimiento: Osiris Valdés López

Nacimiento: 15 de marzo de 1989 en la Habana, Cuba.

Residencia: estadounidense

Nacionalidad: cubana, española

Lengua materna: Español

Altura: 1.67

Educada en: Economía Habana, Cuba

Estudios terminados: Contabilidad y finanzas.

Información profesional

Ocupación:

Es escritora, columnista, influencer, editora, artista plástica, gestora cultural, declamadora. Osiris ha publicado poemas y prosa poética en una infinidad de periódicos en España y Estados Unidos. Es autora del poemario De Colores en el Arcoíris (publicado en España, segunda edición, julio 2017). Trilogía: El Arcoíris de mis deseos insaciables, (formato novela). Coautora de Canto Planetario (HC EDITORES Costa Rica 2023). Estudió Arte Dramático en Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), al igual que clases de canto, danza experimental, ballet y modelaje desde temprana edad. Es columnista de distintos periódicos y revistas digitales de España e Hispanoamérica. Haciendo alusión a algunos de ellos. España: periódico El Siglo XXI, Diario 16, periódico Canarias Opina, revista Un Paso por las Palabras, La Comarca de Puertollano, El Correo de España. Miami: Diario de Miami. Revista Latina NC de Carolina del Norte. México: periódico Desde Puebla. Costa Rica: Diario Extra, revista Íkaro. Guatemala: periódico El Siglo, revista La Fabrik. Panamá: La Prensa, periódico La Estrella de Panamá. Colombia: periódico El Sol, El Expreso, El Querendón de Pereira. Santo Domingo: periódico El Sol de las Américas, Diario Digital. Argentina: revista Posdata Digital, revista Siete Artes. Perú: periódico La Gaceta Uyalina. Ecuador: periódico La Nación de Guayaquil. Venezuela: Periódico Caiga quien caiga. Entre tantos más. Escribe sobre diversos temas con mayor énfasis en lo cultural, cultivando distintos géneros literarios: poesía, crónicas, artículos de opinión, reseñas y entrevistas.

Cargos ocupados:

Desde el año 2020, cuenta con el nombramiento de embajadora de la Paz otorgado por el movimiento “Pacis Nunti” de Argentina.

Años activa: desde el 2017

Biografía:

Osiris Valdés López nació en la Habana, Cuba el 15 de marzo de 1989, posee doble nacionalidad: cubana- española, ya que es hija de padre cubano y madre española. Desde el año 2009 hasta el año 2022 vivió en España, desde inicios del 2022 radica en Estados Unidos de América. Tiene una altura de 167 metros . En enero del 2014 pasó a ser madre de un hermoso niño a quien llamó Sammy Roldán Valdés, habiéndose convertido en su fuente de inspiración y amor. Osiris es una conocida artista, multidisciplinaria y versátil. Sus creaciones abarcan distintos géneros literarios desde la poesía lírica tanto en verso como en prosa, (sonetos), novela, narrativa, y el género dramático. Parte de su trabajo literario ha sido traducido en inglés, hebreo e italiano. Su comienzos en el mundo de la cultura y de la escritura fue desde la etapa de la adolescencia. La guía de sus pasos hacia el camino del arte fue el fundamento de su crianza. En una reseña de su primera obra, (su ópera prima): De Colores en el Arcoíris realizada por el conocido escritor y columnista Carlos Javier Jarquín para medios de prensa y revistas internacionales. Jarquín afirma:

—“Leer a Osiris es enriquecerse en expresión de amor, es endulzar tus sentimientos, es contagiarse de riqueza sentimental, el mensaje de este ejemplar se caracteriza por colorear sentimientos a través de las palabras de forma extraordinaria”.

El escritor y analista cinematográfico Fernando Alonso Barahona, prologuista de El Arcoíris de mis deseos insaciables. Caracteriza la escritura de Osiris en diversos medios de prensa de la siguiente manera: —“Una narrativa moderna pero al mismo tiempo nutrida de los valores clásicos de la literatura, es decir, de emoción y vida. Es una narrativa original porque la historia —las sensaciones —se van tejiendo con retratos, poemas, recuerdos, magia, un diario. El libro es un relato de poesía pura envuelto en narración y misterio. Si tuviera que definir con una palabra la narrativa de Osiris Valdés diría que es apasionada . Y desde luego profundamente poética. Osiris canta al amor, lo hace recorrer todas las páginas como los poros de una piel que quedará desnuda, al igual que la poesía de Juan Ramón Jiménez. Es la apoteosis de un amor que ante la dificultad se sublima, se acentúa. Porque amar es vivir para la eternidad. En los libros de Osiris el lector va a encontrar pasión y deseo, aventura y ensoñación, fantasía y magia en los escenarios que la autora recrea. El lector se va a sentir atrapado por ese poder del deseo que transpira todas las letras, todos los versos, todas las frases. Ese es el estallido erótico de esta obra singular, femenina, y como he dicho antes, apasionada. Las impresiones que le auguro a su obra. Es esa impresión de belleza, de colores del Arcoíris. Acariciará el alma del lector y le hará compartir esa infinita sensación que es el amor.

Son páginas que rezuman colores, estoy seguro de que las personas que se acerquen a su lectura sentirán ese colorido, ese brillo luminoso en los rincones más profundos de su ser, ya que Osiris sabe dotar a las palabras de un innato sentido de la belleza y de la emoción, sabe conjugar un erotismo sutil —y no por ello menos carnal —con la espiritualidad de una mirada que acampa en los territorios del corazón. Sin duda una bella forma de escribir y de amar”…

La escritora y periodista María Piña afirma: —“Una fascinante obra que cuenta con un despliegue de sensualidad y erotismo.

Suspense, ficción e historia están entrelazadas. La escritura de Osiris viaja entre tiempos por distintas épocas, ciudades y países, acomodaticia a un guión cinematográfico; con dominio impresionante de un lenguaje exquisito que transmite una infinidad de sensaciones traspasando el papel y penetrando en la hondura del alma, sumergiendo al lector en la magia original de este maravilloso libro que está recibiendo una excelente aceptación y destacando por su difusión y lanzamiento en los medios de prensa. Desde la primera palabra Osiris logra encandilar con su ágil pluma; su narrativa es excelente. El trabajo de documentación es extraordinario, lo que hace que nos traslademos, recreando cada uno de los escenarios en los que transcurre la novela que recorre medio mundo. La autora aprovecha con ingenio la situación política y social de los distintos periodos de la historia; mostrándonos múltiples personajes bien dibujados, con protagonismo y trasfondo amoroso.

En un artículo realizado por el escritor, poeta y columnista José Luis Ortiz en síntesis expresa sus percepciones de la obra de Osiris: —“Tuve el honor de conocer a Osiris Valdés López y la impresión que ella me causó es la que la novela me aportó. Una obra de narrativa en la que una versátil y ágil pluma embriaga desde la primera palabra, su obra es un viaje en el tiempo intemporal y permanente. Relato condimentado con toques de «Burlesque» tan característico del mítico «Moulin Rouge» obra que consigue un milagro y es convertir el mundo mágico de las palabras en un calidoscopio de colores en las pinceladas de unos capítulos cortos en los que la explosión de la sensualidad y el erotismo se viste con la elegancia y la suavidad de Armani. Una obra moderna que navega magistralmente entre el deseo, el suspense, el misterio, el amor y la angustia; que te atrapa en sensaciones con su búsqueda de la felicidad a plenitud, momentos y sentimientos, en definitiva: en la vida misma. En la que aparecen figurantes propios del mayor elenco cinematográfico del año como Chaplin, Marylin Monroe y otros grandes y destacadas estrellas del celuloide. Su modo de escritura es realmente inspiradora y te ayudará a encontrar un sentido, reencontrarte contigo mismo o buscar otros caminos que te llevará al goce de una lectura exquisita a un ritmo vertiginoso. El disfrute de una novela personal que seguro alentarán en los distintos aspectos de la vida. Esta maravillosa obra que, si bien se podría tildar como magistral, tiene un secreto que os voy a desvelar. El SECRETO es su estilo que te invita siempre a la reflexión de manera fluida y hasta entrañable a través de sus pinceladas de sueños e ilusiones”.

Carrera periodística:

Desde el año 2018 Osiris Valdés López comenzó su fascinante carrera como periodista. Convirtiéndose en columnista internacional de diversos y distinguidos medios de prensa. Ha realizado innumerables entrevistas a conocidos artistas tanto del mundo del espectáculo como de la literatura. Haciendo mención a algunos de ellos: la cantante, pianista, compositora, productora y actriz cubana Aymée Nuviola, conocida por haber interpretado a Celia Cruz en la telenovela colombiana Celia. Aymée fue la primera latinoamericana en cantar en un segmento especial que muestra y destaca el género tropical. Fue elegida reina del carnaval de Miami 2023, festival de música latina más grande de los Estados Unidos. Según la revista “People en español” Aymee es una de las figuras más influyentes del 2021. Figuró también en “the top 100 Latin powerhouse. Elegida en 2021 as a Governor of the Florida Chapter of the GRAMMY Recording Academy. El pasado 3 de abril del 2022 Aymée recibió su tercer GRAMMY al encontrarse ganadora en la categoría “Mejor álbum tropical tradicional” con su trabajo discográfico “Live in Marciac”.

Al igual Osiris ha entrevistado a personalidades en el ámbito de la literatura como lo es la distinguida escritora cubana nacionalizada española de poesía, novela, ensayo y guiones cinematográficos Zoé Valdés. Su obra ha obtenido numerosos galardones, entre los que destaca el Fernando Lara de Novela por Lobas de mar. Finalista en tres ocasiones del Premio Médicis Extranjero en Francia. También fue finalista del Premio Planeta. Fue redactora jefe de la revista de arte ARS Magazine (EE. UU.). Zoé Valdés colabora en numerosas publicaciones periódicas españolas y francesas, como El País, El Mundo, El Semanal, Qué leer, Elle, Vogue, entre otras en España. Y con Le Monde, Libération, Le Nouvel Observateur, Beaux Arts, Les Inrockuptibles, Art Absolument, El Economista, Ecodiario, El Universal de Caracas, Libertad Digital en España. Ha participado en muchos festivales literarios internacionales y ejercido como miembro del jurado de prestigiosos concursos.

Publicaciones:

Libros publicados

Poemario: De colores en el Arcoíris (año 2017)

Novela: El Arcoíris de mis deseos insaciables (2021)

Coautora de Canto Planetario (HC EDITORES Costa Rica 2023)