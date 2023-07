Falta detener a los autores materiales de agresiones en la Central de Abastos: Martínez

EL VALLE

Toluca, Méx.- “Los responsables de lo sucedido en la Central de Abastos y de los restos encontrados colgados en los puentes de Tollocan, ya fueron vinculados a proceso, “Solo faltan atrapar a los autores materiales”, señaló el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal.

Indicó que la Dirección de Gobierno junto con las áreas de seguridad del gobierno mexiquense se encuentran trabajando de manera coordinada para generar las condiciones de paz que requiere la ciudadanía.

“No es un asunto que se resuelve en 15 minutos, desafortunadamente tenemos una situación grave en el país en materia de seguridad, después del trabajo coordinado de todas las policías como Secretaria de Seguridad, la Fiscalía, Guardia Nacional y la policía municipal se ha logrado incluso abatir los índices delincuenciales”, aseguró.

Y los responsables, de lo que ocurrió en la Central de Abastos y en el caso de los puentes ya fueron vinculados a proceso, pero en el caso de la Central de Abasto de Toluca, falta todavía la detención de los autores materiales, pero se está haciendo un trabajo coordinado.

Destacó que afortunadamente el municipio de Toluca, logro no cambiar la percepción de inseguridad a la que se tenía el año pasado a este, “Yo sé que no es de aplaudirse, pero como ciudad no estamos exentos a que nos pasen cosas y aun así logramos en Toluca ser resilientes, y siempre vamos a buscar aplicar la ley”, apuntó.

Finalmente, dijo que aun cuando la FGJEM es quien lleva el caso de lo sucedido en la Central de Abasto, el municipio sigue colaborando en lo que sea necesario, por lo que los operativos de reforzamiento los solicitará la fiscalía si es necesario.