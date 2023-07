Grace de Gier platica sobre su más reciente EP

Por Mino D’Blanc

La cantautora colombiana radicada en Holanda está promocionando a nivel mundial su nuevo EP, que consta de 6 canciones, tres de las cuales las grabó en inglés y las otras tres en español. De dicho material se han desprendido con gran éxito “Your Name” y “Aún”.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones del licenciado Ricardo Lucio.

MD’B: ¿Cómo llegó “Your Name” a tu vida?

GDG: Cuando la estuve componiendo primero me llegó el ritmo, el sonido. Estábamos buscando unas buenas canciones, digamos como las perfectas que pasaran para este EP. Llegó ese sonido, esa armonía a mi cabeza y solita fue saliendo. Pensé en primero que todos nos ha pasado de que nos guste mucho una persona y tratamos de no pensar en ella, pero ves su nombre en todos lados, escuchas que alguien la está llamando, su nombre lo ves en las revistas, en la televisión, en todos lados y esa fue una de las opciones y la segunda puede ser cuando terminas una relación y también se te aparece el nombre de tu ex por todos lados. Entonces son las dos opciones que tengo de “Your Name”.

MD’B: Suena mucho el sonido setentero.

GDG: Más que nada fue como una fusión, una nueva fusión, porque no teníamos planes de hacer algo así con sonidos de los años setenta, pero todo fue saliendo tan natural que pensamos y dijimos “dejémosle ese piano, que tiene como ese toque setentero”.

MD’B: ¿A qué suena más? ¿A música que suena actualmente en Europa o a música que suena actualmente en América?

GDG: Yo creería que a ambas. Acá en Europa también ha tenido muy buena acogida, pero lo mismo ha pasado en Colombia, ahora también en México, en los Estados Unidos y en muchos lugares. Las pusieron también en muchos playlist por Spotify y también gracias a esta canción bastante público ha comenzado a conocerme más.

MD’B: ¿Cómo se dio la relación con tus músicos, con tus productores para hacer la canción?

GDG: Han sido también clave para que lleguemos a este sonido como único. Es como un Indie Rock, pero esta canción tiene como una mezcla setentera y eso no se escucha tan comúnmente hoy en día. Es como Rock Alternativo o un Rock que no estamos acostumbrados a escuchar. Esas son ideas de mis músicos de Colombia, sobretodo de Edgar que es quien dirige mi música allá y él tiene unas ideas extraordinarias.

MD’B: Tomando en cuenta que tú estás en Holanda y ellos en Colombia, ¿cómo grabaron?

GDG: Asimismo. Estando yo acá grabé en mi estudio y les mandé todo. Esa es la ventaja de la tecnología hoy en día. Ellos allá en los estudios en Colombia grabaron; el piano lo grabaron en un estudio especial porque es un piano orgánico, un piano muy viejo, pero aún suena perfecto. Por eso se grabó en diferentes locaciones, digamos que la grabación fue entre locaciones.

MD’B: ¿Por qué decidiste grabar tres canciones en inglés y tres canciones en español?

GDG: Primeramente, íbamos a hacer todo en inglés porque me estaba pidiendo el público de acá, de por estos lados de Europa. Quiero hacer unas presentaciones en Inglaterra y lógicamente es un país angloparlante y la chica que está haciendo el booking allá me dijo “es que están súper chéveres tus canciones, o chidas, como dirían en México, pero no tienes mucho repertorio en inglés, entonces si sacas otras canciones y de pronto hacemos como covers o algo para ir entrando más en el mercado inglés”, y yo dije “bueno, está bien, vamos a hacer tres canciones en inglés”, pero después me animé e hice tres en español. Obviamente prefiero cantar en mi lengua.

MD’B: ¿Qué temáticas usas en las canciones?

GDG: Son diferentes temáticas. Hay una que se llama “Aún” y es de amor, se la escribí a mi esposo. Otra canción se llama “Malo” y habla de una persona que es muy mala, que enamora por ahí rompiendo corazones. También le escribí una canción especial a mis hijos que ya la escucharán más adelante. Son temáticas diferentes todas las canciones.

MD’B: ¿La de “Malo” es por alguien que conoces o llegó la idea nadamás?

GDG: Eso fue algo muy chistoso porque yo tengo dos gatos y estaba lavando la ropa, alistándola para mis niños y todo. Ya la tenía toda lista para organizarla, corre uno de mis gatos y me tira toda la ropa y yo “ahhh”, entonces comencé a decirle “malo, tú eres malo” (ríe), entonces me llegó esta canción y pensé “a ver, voy a escribir una canción de alguien malo” (ríe) y la inspiración fue mi gato (vuelve a reír).

MD’B: ¿Ya tienes video de ambas canciones?

GDG: No, en eso estamos, pero queremos hacerlo con la banda, algo súper interesante. Ya tenemos una idea y yo creería que se podría ir lanzando a finales del verano.

MD’B: ¿Cuántos sencillos vas a lanzar de este EP antes de que des a conocer tu nueva producción?

GDG: El próximo lanzamiento ya son las cuatro canciones de un solo tope y los sencillos la verdad ya serían para el próximo año.

MD’B: ¿Qué sencillos vas a lanzar de este disco, a parte de “Your Name” y “Aún”?

G: “Malo” y “Tu Ausencia” y vamos a lanzar los cuatro al mismo tiempo. Los cuatro ya salen.

MD’B: ¿Estás preparando nueva producción?

GDG: Por ahora no. Estoy enfocándome más en mis canciones, en mi repertorio, porque ya tengo también presentaciones en Holanda, se viene una gira aquí nacional y necesito concentrarme en mi repertorio. Entonces más que nada estoy enfocada ahora en eso.

MD’B: ¿Cómo es un concierto tuyo?

GDG: En un concierto mío lo doy todo. Es mi pasión y hago que mi público disfrute mis conciertos, porque me meto en mi papel como en una actuación. No me meto en solamente decir “ah, voy a tocar, voy a cantar”, no. Lo hago como si estuviera como espectadora y qué show quisiera ver, entonces yo me meto muy en el papel. Por ahí está un EPK, un concierto en Bogotá en donde me vuelvo casi loca, con el pelo así, animo a la gente. Si me conocen en persona como soy en mi casa, no podrían imaginar que yo hago eso en el escenario (ríe), pero sí me transformo totalmente.

MDB: ¿Cuántos músicos te acompañan en el escenario?

GDG: En total somos seis con una corista, pero aquí lo haremos con cinco. Conmigo contamos con cinco.

MD’B: ¿Con quién te gustaría alternar o con quién te gustaría grabar?

GDG: Tengo en mente de pronto artistas emergentes de Colombia o de México. Me gusta también una banda alternativa que acaban de ganar un premio muy chévere; de pronto hacer también algo con ellos de México. De gente muy conocida uno de mis sueños es grabar o hacer algo con The Killers, que es mi banda favorita.

MD’B: ¿Cuándo vas a estar en México?

GDG: Yo quiero, estoy loca por ir. Tengo un boocker, que me habló de una Feria del Libro, pero ya estaba muy encima. Sin embargo estoy haciendo todo, realmente estoy loca por ir a México. Estoy viendo por dónde comenzar, qué puertas tocar para que me digan “vente a tocar aquí”. Uno de mis grandes sueños es tocar en México.

MD’B: ¿Por qué el público mexicano te tiene que escuchar?

GDG: En México me están siguiendo bastante. Estoy súper contenta, estoy muy orgullosa, porque me siguen y me escuchan mucho allá. Si ves mi Facebook o mi Instagram te darás cuenta que me escriben “te esperamos en México”, “saludos de México”. Yo pienso que mi propuesta es innovadora a la vez, con un sonido fresco y lo que expongo en las letras llegan al corazón, porque ahora el marketing está más enfocado a “muévelo”, “báilalo”, o algo así, y pues las letras profundas sí se dan en muchos artistas, pero en el Indie Rock Pop no he visto mucho eso, entonces me gustaría mucho que en México me conocieran por eso. Otra cosa que yo digo es para las mamás mexicanas que aún tienen muchos sueños, incluso para los papás mexicanos, yo soy una muestra de que se puede seguir luchando por los sueños aun cuando ya se tiene hijos.