Empresarios respaldan a Nacho Mier

Staff/RG

• Las mujeres y hombres de negocios expresaron su apoyo al trabajo que ha realizado el Instituto durante las más de 3 mil 200 asambleas comunitarias

• Nacho Mier se comprometió a que México tendrá un paquete económico para el crecimiento y desarrollo del país

Puebla, Pue. Al igual que ocurrió con pueblos originarios, vecinos de colonias populares, artistas, artesanos y mujeres, la iniciativa privada de Puebla respalda la transformación.

Empresarios poblanos avalaron la iniciativa del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública en el estado de Puebla.

Nacho Mier, como presidente del Consejo Consultivo del instituto, explicó que se han realizado más de 3 mil 200 Asambleas Comunitarias en el estado para integrar el Diagnóstico para la Transformación de Puebla.

Indicó que tanto el sector productivo como el público se fortalecen entre sí, porque todo “esfuerzo que tenga como propósito promover el desarrollo igualitario en el estado, pasa primero por la participación de todos los sectores. No hay uno más importante que el otro, todos se necesitan y los tres sectores se complementan”.

Nacho Mier señaló que el desarrollo contempla la participación del capital privado con un programa del gobierno estatal, así se consolida el financiamiento que permite la ejecución de los proyectos de recuperación, rehabilitación e inversión en el estado en beneficio de los ciudadanos.

El líder de la mayoría en la Cámara de Diputados aseguró que las y los mexicanos tendrán un Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024 que mantendrá los programas sociales y un buen escenario para el año electoral.

“Antes de dejar la Cámara de Diputados, todo el paquete económico me va a tocar todavía a mí consolidarlo. Espero que mis compañeras y mis compañeros de la coalición y de Morena me acompañen y lograr un paquete económico que no considere incremento en ninguno de los impuestos ni de los servicios públicos que ofrece el Estado, la generación de ningún nuevo impuesto y que se garantice el incremento a los programas sociales”, expresó.

En esta reunión presentes los empresarios: Julián Ventosa, Ricardo Díaz, Enrique Torres, Ernesto Lara, Rafael Cañedo, Guillermo Hanan, Carlos Mogaña, Enrique Villar, Ángel Galván, Mario Mendívil, José Yitani, José González Cobián, Jorge Coronel, Gerardo Amezcua, Edgar Morales, Fernando Alva, Rafael Posada, Luz María Cabrera, Angélica Moreno, María Elena Chacón, Eduardo Cué Morán, y Laura Altamirano Peralta, entre otros.

Durante el encuentro, Rafael Posada Cueto expresó que lo que piden los empresarios es que los dejen trabajar, tras haber sido excluidos en sexenios anteriores. Aseveró que el proyecto de Nacho Mier es una gran oportunidad para el estado y que el gremio empresarial le brindaría su respaldo estando en el partido que fuera “ya que a pesar de estar en la cumbre de su carrera, mantiene su calidez e inteligencia, y continúa siendo el mismo ser humano y amigo, a pesar de los grandes retos que ha enfrentado, además de ser una persona que escucha, y eso vale oro”.

El empresario Enrique del Villar señaló que lo más importante es que Puebla sea la ciudad más segura del país, que se destinen los recursos necesarios para tener salud en todo el estado, y que la obra pública que se realice sea para beneficio de toda la sociedad que no sea “de relumbrón”; ver hacia adelante y olvidar el pasado.

El empresario José Yitani aseguró que el diputado Nacho Mier y el equipo del que se ha rodeado saben cómo solucionar los problemas en Puebla y manifestó su apoyo personal y del resto de los empresarios hacia el líder de la mayoría de la Cámara de Diputados.

Los empresarios indicaron que Nacho Mier representa los valores de honradez, trabajo, lealtad amistad y comprometido con Puebla y con México.