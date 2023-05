Estreno mundial de Human Drama “Dying in a Moment of Splendor” este 26 de Mayo 2023

Staff/RG

Segundo sencillo de su próximo álbum TEN SMALL FRACTURES.

El rodaje del video-clip se realizó el pasado 20 de Mayo y estuvo a cargo del cineasta Gene Blalock.

El próximo viernes 26 de Mayo, la legendaria banda de Los Angeles, Ca., HUMAN DRAMA, lanzará “DYING IN A MOMENT OF SPLENDOR”.

Escrita por Johnny Indovina con arreglos para piano de Mark Balderas, esta canción originalmente apareció en 1989 en “FEEL”, el primer álbum completo de HUMAN DRAMA y subsecuentemente en el disco en vivo “14,384 DAYS LATER” en 1997.

“DYING IN A MOMENT OF SPLENDOR” es el segundo sencillo de “TEN SMALL FRACTURES”, la nueva producción discográfica de HUMAN DRAMA que estará conformada por nuevas versiones de diez canciones previamente lanzadas, ahora con nuevos arreglos y regrabadas utilizando únicamente piano, violín, flauta, guitarra clásica, bajo muteado y voz.

“DYING IN A MOMENT OF SPLENDOR” encuentra a Indovina explorando el conflicto interno entre la propia realidad y la posibilidad imaginada. Este tema es uno de los favoritos de HUMAN DRAMA.

“I am a bubble, almost to bursting

Swollen by unrelinquishing pride

I am the shrinking remains of potential

Never growing as I should”

“Soy una burbuja, casi explotando

Hinchada por el implacable orgullo

Estoy encogiendo los vestigios de potencial

Nunca creciendo como debería”

HUMAN DRAMA ha construido una larga carrera bajo la idea de nunca hacer el mismo disco dos veces, siempre en constante crecimiento y explorando nuevas formas de capturar nuestras emociones en palabras y música.

“DYING IN A MOMENT OF SPLENDOR” ha adquirido más poder con esta nueva versión, siendo uno de los temas favoritos de HUMAN DRAMA.

El rodaje del video- clip estuvo a cargo del cineasta Gene Blalock, realizado el pasado 20 de Mayo.

Consulta las redes sociales de HUMAN DRAMA para información acerca del estreno del video y de todo lo que está por venir como parte de estas diez pequeñas fracturas.

“DYING IN A MOMENT OF SPLENDOR” y el álbum “Ten Small Fractures” próximo a lanzarse en Julio 2023, estarán disponibles bajo el sello “Bob Frank Entertainment” y distribuidos a nivel mundial por “The Orchard”.

ESCUCHA “DYING IN A MOMENT OF SPLENDOR” EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES A PARTIR DE ESTE VIERNES 26 DE MAYO, 2023.

Redes Sociales:

Human Drama

Facebook: https://www.facebook.com/HumanDramaOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/humandramaofficial/?hl=en

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZF4F-IRFJXU5GJeQDfr4cg

Twitter: https://twitter.com/HumanDramaOf

Pandora: https://pandora.app.link/ju4S4jS1Pfb

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0DQJBF0SWLQ3wo5lH6bdnN

Bandcamp: https://humandrama.bandcamp.com/album/blurred-images

Tidal: tidal.com/browse/artist/3892548

Johnny Indovina

Facebook: https://www.facebook.com/johnny.indovina.7/

Instagram: https://instagram.com/johnnyhumandrama?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Twitter: https://twitter.com/JohnnyIndovina

www.humandrama.net

