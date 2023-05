Staff/RG

En marzo de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) indican que el valor de la producción generado por las empresas constructoras disminuyó 1.1 %, en términos reales, respecto a febrero pasado.

A tasa mensual, en el mes de referencia y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total creció 0.5 %; las horas trabajadas no presentaron cambio y las remuneraciones medias reales aumentaron 0.5 por ciento.

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, el valor real de la producción de las empresas constructoras incrementó 2.8 %; el personal ocupado total, 0.1 %; las horas trabajadas, 1 % y las remuneraciones medias reales, 7.2 por ciento.

NOTA AL USUARIO

Tal como informó el INEGI el pasado 26 de abril, a partir de junio del presente año se difundirán las nuevas estadísticas de las Encuestas Económicas Nacionales correspondientes a la serie 2018. En este contexto, con la presente publicación concluye la difusión de los indicadores que produce la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) de la serie 2013. El próximo 22 de junio de 2023 dará inicio la difusión de los indicadores de empresas constructoras de la nueva serie 2018.

La tasa de no respuesta de la ENEC, correspondiente a marzo de 2023, registró porcentajes apropiados conforme al diseño estadístico de la encuesta. Esta no se concentró en algún dominio de estudio en particular y permitió la generación de estadísticas con niveles adecuados de cobertura y precisión.