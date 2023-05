Pablo Lyle: esposa de Juan Ricardo Hernández está en desacuerdo con deportación del actor

PUBLIMETRO

El actor podría regresar a México en caso que autoridades migratorias y estadounidense determinen que no podrá estar más tiempo en EEUU ya que su visa está vencida.

Pablo Lyle escribe un nuevo capítulo en su historia de vida, ahora el actor vuelve a ser noticia ante la posibilidad de ser deportado a su natal México, en caso que las autoridades migratorias y estadounidense concluyan que no podrá permanecer más tiempo en tierras americanas por tener su visa vencida.

Vale recordar que el histriónico se encuentra privado de libertad por la muerte de Juan Ricardo Hernández de 63 años, tras una discusión callejera que se originó en una vía de Miami donde Lyle le propinó un golpe al hombre dejándolo tendido en el piso. Tras 4 días de haber permanecido en terapia intensiva falleció.

Luego de varios juicios la Corte determinó que el protagonista de Mirreyes vs. Godínez deberá cumplir la pena de 5 años en prisión y ocho bajo de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario.

El pasado 2 de mayo el mexicano de 36 años inició el proceso de apelación a su sentencia, buscando que sea reducida, pero, en su lugar, podría quedar libre según han contemplado las autoridades del condado de Miami.

Ante la posibilidad de una deportación a México, la esposa de Juan Ricardo Hernández, está en desacuerdo por considerar que el actor de telenovelas recibe muchos tratos especiales que no merece por ser una figura pública y que a su juicio podrían evitarle de que cumpla su condena dentro de los Estados Unidos.

Si bien Mercedes Arce esperaba que Lyle recibiera la pena máxima por el asesinato involuntario de su esposo, ahora con asombro se entera que Pablo Lyle podría regresar a México y con ello ser liberado de prisión ya que en tierras aztecas no enfrenta ningún tipo de cargos.

“No es justo que haya cometido un crimen en los Estados Unidos y que lo quieran deportar para su país para que no cumpla, eso no es justo”, espetó Mercedes en el programa ¡Siéntese quien pueda! “¿Por qué razón, por qué es una figura pública? ¿Por qué es famoso eso lo hace otra persona? Tiene que cumplir”, precisó la pareja de la víctima.

Las autoridades migratorias determinaron que la visa del actor expiró y en teoría no hay razones de por qué seguir permaneciendo dentro del sistema judicial de Estados Unidos. La solución que han considerado es que Lyle sea devuelto a su país para que la justicia mexicana se haga cargo de él.

Sin embargo, la familia del fallecido no descarta solicitar a las autoridades mexicanas que se inicie un proceso para su condena, aunque los abogados están seguros que rara vez esto procede.

Otra de las consideraciones de Arce es que no vio sinceras las disculpas públicas que ofreció Lyle a la viuda. A juicio de Mercedes posiblemente el actor creyó que estaba interpretando algún papel para una serie ya que no justifica por qué Pablo le propinó los golpes a su esposo con tal coraje. “Él tenía que haberle dado los primeros auxilios, pero no lo hizo. Lo dejó tirado como un perro”.

“Nos destrozó”, dice Mercedes. “Hay una madre que está llorando todas las noches que cumple el día 7 92 años, un nieto que no pudo disfrutar de su abuelo, un hijo que lo vio nada más dos años, y a mí que me dejó sola”.

