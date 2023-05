Liga MX: Partidos de hoy de liguilla, canales de transmisión, fechas y horarios de cuartos ida Clausura 2023

FÚTBOL TOTAL

Dentro de la Liga MX se juegan los partidos de liguilla en los Cuartos de Final ida del torneo Clausura 2023 y aquí te decimos; canales de transmisión, fechas y horarios para que no te los pierdas. Solo quedan ocho equipos en la competencia y todos sueñan con levantar el trofeo y ponerlo en sus vitrinas, veremos quién podrá hacerlo.

Juegos, fechas y horarios

Es así que en la Liga MX te decimos los partidos de en la liguilla Cuartos de Final ida Clausura 2023:

Televisa-Univision, el gran ganador del Clausura 2023 en la Liga MX

Miércoles 10 de mayo

Santos Laguna vs Monterrey / 19:00 horas (Centro de México) / Televisa Deportes (Canal 5), Azteca Deportes (Canal 7), TUDN y ViX

Atlético de San Luis vs América / ESPN y Star Plus

Jueves 11 de mayo

Atlas vs Chivas / 19:00 horas (Centro de México) / Televisa Deportes (Canal 5), Azteca Deportes (Canal 7), TUDN y ViX

Tigres UANL vs Toluca / 21:00 horas (Centro de México) / Televisa Deportes (Canal 5), TUDN, IZZI (Afizzionados) y ViX

🔥¡Todo listo para los #4tosDeFinal del #Clausura2023! 🔥 ¡¡¡Partidazooos!! 🔝 Prepara tu 📆 #AgendaFutbolística y no te pierdas la #LigaBBVAMX ¡Regístrate ahora en https://t.co/PigIFB93t5 y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar! 📲https://t.co/lrSQsg0hZS pic.twitter.com/b1JYKFfrbb — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 8, 2023

Se juega la fase final en el futbol mexicano

La Liga MX llegó por fin a la liguilla con los Cuartos de Final del torneo Clausura 2023; ocho equipos están en busca del título dentro del futbol mexicano. Después del repechaje, entran en acción los cuatro primeros lugares de la tabla general, los llamados favoritos para hacerse con el trofeo. Veremos si Monterrey, América, Chivas y Toluca cumplen los pronósticos.

Por otro lado, Santos Laguna, Atlético de San Luis y Atlas se metieron siendo de los peor sembrados en la tabla general. Mientras que Tigres rompió la tendencia e intenta recuperar y darle brillo a los equipos que se colaron por la vía de la repesca.

Solo cuatro clubes sobrevivirán para ver las semifinales; pero apenas serán los duelos de ida, donde el primer golpe será determinante para los que tengan la localía.