Checo Pérez cuarto en la primera práctica en Imola; Leclerc el más rápido

ESPN

Max Verstappen quedó quinto y tuvo un par de excursiones fuera de pista en el Enzo e Dino Ferrari

Comenzaron las practices libres en Imola, sede del Gran Premio de Emilia Romagna, séptima fecha de la temporada de F1. La nota: ningún Red Bull fue el más rápido.

Ni siquiera fueron los segundos o terceros más rápidos. Checo Pérez quedó cuarto en la tempranera sesión de entrenamientos mientras que Max Verstappen quedó quinto.

Es cierto, apenas son las primeras sensaciones en el Autódromo Internacional Enzo y Dino Ferrari y tampoco es la primera vez en la campaña que un Red Bull no queda primero. Sin embargo, no se puede decir que no lo hayan intentado, sobre todo en el caso de Max Verstappen, quien rumbo al final de la tanda empujó en dos ocasiones para ascender en el clasificador, en las dos se pasó en las frenadas y pagó con excursiones fuera de pista. El campeón realmente intentó ir por la sesión, y no pudo.

Checo Pérez parece habérselo tomado con más calma. Como decíamos, sin los primeros toques y la segunda práctica (en punto de las nueve de la mañana hora del centro, 11 del este en los EE.UU.), debería ser más representativa sobre las condiciones en las que se dará la carrera el domingo. La clasificación por la tarde italiana también arrojará más luz sobre lo que se viene en Imola.

Red Bull probó mucho con el neumático blando. Sus rivales, Ferrari, con Charles Leclerc como el más rápido, Mercedes, que pudo colocar a George Russell como segundo, y McLaren, probaron la gama completa para este fin de semana.

Son buenas sensaciones para el equipo local. Ferrari colocó a sus dos autos entre los tres primeros, y Mercedes también lucieron con la segunda posición de Russell si bien Lewis Hamilton quedó séptimo y tuvo un despiste luego de pasarse en Acque Minerali (curvas 11 y 12), donde también Verstappen tuvo problemas.

McLaren quedó algo más rezagado, a seis décimas, Lando Norris, y ocho décimas Oscar Piastri, de la referencia de Leclerc.

Especial mención para el RB de Yuki Tsunoda, que se colocó sexto, entre la mezcla de los tres equipos más rápidos a tres décimas del Ferrari del monegasco. Un buen inicio para el piloto japonés, cerca de sus ‘primos mayores’ los Red Bull, que buscarán ser los más rápidos en la segunda práctica libre para el Gran Premio de Emilia Romagna.