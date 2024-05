Alejandro Armenta, Eduardo Rivera y el debate: Un día más para uno, menos para el otro

DEBATE

Superada sin problemas la aduana del debate, para Alejandro Armenta Mier, candidato de la 4T al gobierno de Puebla, el 12 de mayo se convirtió en un día más cercano al 2 de junio, cuando todo apunta que cumplirá su objetivo de convertirse en el próximo titular del ejecutivo estatal.

De hecho, durante dicho encuentro con sus adversarios, el propio Armenta Mier lo señaló en varias ocasiones hacia la cámara: “Tú me conoces, hemos recorrido juntos el estado durante muchos años”. Y ésa es la realidad, que el contendiente morenista lleva décadas haciendo política, tejiendo acuerdos, alianzas, equivocándose, sí, pero también acertando y el 2 de junio puede ser el día en que coseche lo que sembró con tanta paciencia y cuidado.

En el caso de Eduardo Rivera Pérez, el debate y post debate fueron un día menos, una oportunidad menos para acortar la ventaja de su adversario, que le supera por dos dígitos: Alejandro Armenta, casi 17 puntos arriba de Eduardo Rivera: La Encuesta Mx

Y no, no se trata de que Alejandro Armenta haya arrollado en el debate o que Eduardo Rivera sufriera un derrumbe, cada uno demostró sus fortalezas, debilidades, plasmaron –de manera somera, porque no hubo tiempo ni ocasión de hacerlo detalladamente -sus propuestas. Simplemente, el aspirante de la 4t ha recorrido TODO el estado desde hace muchos años y el 2 de junio cumplirá su cita con la historia: Debate: Crucial para conocer a los candidatos Eduardo Rivera, Alejandro Armenta y Fernando Morales

POST DEBATE, PARA ARMENTA

Por Movimiento Ciudadano, Fernando Morales disfrutó el debate, pegó, recibió madrazos, criticó a gusto lo que llama la “vieja política” y aprovechó el escenario, para aumentar su posicionamiento como un “chavo ruco”, como él mismo se definió; es decir, con experiencia, pero también empatía hacia los jóvenes y conocimiento de la nueva realidad: Entre propuestas, y descalificaciones, el debate de candidatos a la gubernatura de Puebla

El post debate lo ganó claramente Alejandro Armenta, con trabajo en redes, encuestas –reales o no – que lo pusieron como el triunfador de la confrontación, porque el candidato morenista cuenta con un mucho mejor equipo de comunicación que el panista, a quien José Armando López Portillo y el multi señalado, pero eficiente y empático, Fernando Cortés, le dejaron un hueco que nadie logró llenar en el ayuntamiento y mucho menos en la campaña.

Es imperdonable que 30 años después del primer debate entre candidatos en México, dirigentes y candidatos panistas, priístas y perredistas NO hayan entendido ni asumido la importancia del POST DEBATE y, al menos ayer, dejaron solo a Eduardo Rivera, operaron poco o nada en redes y medios y se conformaron con mandar el escueto y tradicional boletín, para dar como “ganador” a su candidato: Candidatos a la gubernatura de Puebla exponen planes para el futuro del estado

Fue una confrontación sabrosa, los adversarios se golpearon, se exhibieron, pero también expusieron alguno que otro proyecto, los moderadores dejaron que la atención se centrara en los candidatos y evitaron protagonismos inútiles. El Instituto Electoral de Puebla (IEEP) organizó un encuentro con mucho más sentido que el insulso supuesto debate de contendientes al senado que el INE realizó la semana pasada y de la que –ahí sí – NADIE SE ENTERÓ: Instituto Electoral del Estado de Puebla organiza debate entre candidatos al gobierno

EL DEBATE, RESPONSABILIDAD MÁS DE LOS PARTICIPANTES QUE DEL FORMATO

Interrogado al respecto, Hervey Rivera, académico y politólogo de la BUAP, calificó el encuentro entre candidatos al gobierno de Puebla como productivo, interesante, debido a que así lo hicieron los participantes, Alejandro Armenta, Fernando Morales y Eduardo Rivera: DEBATE: Candidatos a la gubernatura de Puebla chocan en seguridad y desarrollo

Entusiasmado, Hervey Rivera detalló que, aunque no se planteó nada nuevo en la confrontación, que tampoco es previsible que modifique o incida mucho en el resultado de las elecciones, sí sirvió para que la gente conociera el temple, carácter y hasta sentido del humor de los que aspiran a gobernarla en los próximos 6 años.

Fernando Morales aprovechó el contexto y el posicionamiento de sus rivales, para incrementar el propio, en tanto Alejandro Armenta y Eduardo Rivera mantuvieron contentos y convencidos a y a sus simpatizantes, se lanzaron ataques políticos mutuos y esbozaron algunas de sus propuestas de gobierno, resumió al académico de la facultad de Ciencias Políticas de la BUAP.