¿Quién juega hoy en Champions League? Horario y dónde ver gratis semifinales en México

La Champions League 2023 llega a su etapa más emocionante con la presencia de cuatro equipos históricos: Real Madrid, Manchester City, Milán e Inter de Milán. Las semifinales tendrán lugar esta semana y enfrentarán al Madrid contra el City, mientras que Milán y el Inter jugarán en el Clásico de la Madonnina. Aquí te contamos todos los detalles.

Este martes 9 de mayo, el Santiago Bernabéu será testigo del partido entre Real Madrid y Manchester City, un choque que promete ser espectacular. El Madrid ha eliminado a dos equipos ingleses en fila, el Liverpool y el Chelsea, y buscará hacer lo mismo con el City para avanzar a la final de la Champions League por cuarta vez en seis años.

¿Qué equipos juegan las Semifinales de la Champions League 2023?

Manchester City, Inter de Milán, Milán y el actual campeón, el Real Madrid, son los clasificados a las Semifinales de la Champions League 2023.

