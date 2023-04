Tigres vence al Puebla y sella boleto para Repechaje

ESPN

Gracias a la anotación de Gignac, el equipo de Siboldi derrota en casa a los camoteros y asegura un sitio para participar en la siguiente ronda del Clausura 2023.

MONTERREY (Víctor Álvarez) — Con una anotación de André-Pierre Gignac, Tigres derrotó 1-0 al Puebla en el partido de la décimo sexta fecha del Torneo Clausura 2023, con lo cual aseguró un sitio en la reclasificación.

Los de casa buscaron apoderarse de las acciones en los primero minutos del cotejo, pero no lo lograron y se enfrentaron a un cuadro de la Franja que luchó por hacer daño ante la portería defendida por Nahuel Guzmán.

Ambos equipos mostraron ímpetu por tomar ventaja en la pizarra, pero pocas eras las opciones de llegadas de real peligro ante la portería del contrincante, por lo cual se mantenía la igualada.

Juan Pablo Vigón dejó ir una buena oportunidad para los locales, cuando Diego Lainez envió centro por izquierda y en el área el mediocampista no pudo controlar el esférico, que quedó finalmente en las manos del guardameta Antony Silva.

Las acciones se dieron a un ritmo lento, pero Nicolás Ibáñez estuvo cerca de marcar al disparar tras un pase filtrado, pero el esférico se fue por un costado, por lo cual todo quedó en apuro para el conjunto poblano.

El delantero francés André-Pierre Gignac entró de relevo para la parte complementaria, recibió una falta en el área por parte de Emanuell Gularte y fue el mismo europeo el encargado de cobrar el penal, lo cual hizo acertadamente para poner el 1-0 a los 48 minutos.

Tigres tuvo un cambio considerable en su desempeño con el ingreso de Gignac, Luis Quiñones y Sebastián Córdova, ya que generó llegadas de peligro, que no podían concretar.

Nicolás Ibáñez estuvo cerca de incrementar la diferencia cuando tomó la pelota dentro del área, sacó disparo, pero Silva estuvo atento para desviar el esférico y evitar la caída de su portería.

Puebla careció de poderío ofensivo y los de casa tuvieron otra opción mediante Guido Pizarro, pero Silva una vez más salvó su portería y en el contrarremate Sebastián Córdova mandó el balón por encima del travesaño.

En la recta final, Luis Quiñones aún tuvo oportunidad de anotar para los felinos, pero no pudo concretar, mientras Gignac tuvo otras que no capitalizó. El marcador ya no se movió, por lo cual los de la UANL se llevaron la victoria ante los de la Franja.