Los tiene bien puestos

Renovarse o morir, frase conocida y viejísima dicha para quienes no tienen absolutamente ninguna duda y que es la mera verdad. Y si no analicemos parte de nuestra vida.

Esto es en todas las actividades y lo estamos viendo en estos momentos en la política que está a todo lo que da, al menos lo vemos en algunos de sus candidatos que ya se adecuaron, actualizaron y cambiaron sus formas de hacer política, el sistema de llegar directamente a la gente, el modo de convencer, etc.

Uno de esos políticos, convencidos de que ya no existe el voto corporativo, de que la política actual requiere de más contacto directo, más acercamiento, más personalizado, etc., es el Ing. Manolo Jiménez Salinas, quien busca la gobernatura de Coahuila, en las próximas elecciones el 4 de junio 2023.

Como periodista he presenciado no solo estas campañas para gobernadores en el pasado, sino también lo he hecho en alcaldías, y aunque hay quienes me cuestionan que cuál es el objetivo de hacerlo o presenciarlo puesto que soy columnista de opinión periodística; siempre les respondo a quienes me cuestionan que este género periodístico es totalmente diferente a generar una nota informativa cuya característica es la objetividad de los hechos respondiendo lo básico: ¿qué?, ¿quién, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, y ¿por qué?.

El asistir a eventos me permite tener otra óptica y visión que muchos lectores no logran apreciarlo debido al formato implicado en una nota periodística, sin embargo, dejando fuera aspectos que considero importantes para quienes me leen, tengan un marco de referencia más amplio generando criterios, ya sea reforzando convencimientos, o descartándolos o bien, creando nuevos conceptos.

Estoy convencido por mi experiencia periodística que actualmente estamos viviendo nuevos tiempos de hacer la política, nuevas maneras de buscar el voto, porque la gente ya no está convencida de lo tradicional, lo convencional y así como la elección de sus candidatos, quienes han roto el molde de una continuidad por antigüedad, con el famoso “ya me toca a mí”.

El nuevo político se gana las urnas, no porque lo ponga el partido político. Tampoco se gana por contar chistes, bailes, o hasta por qué no disfrazarse de botarga para convertirse de un candidato político a un arlequín.

Soy un convencido que en la política tiene que haber una nueva sangre, es decir, gente joven que no se esté durmiendo o diga incongruencias causadas por la demencia senil, algo que siempre lo he criticado cuando se encuentran mandatarios de avanzada edad que en lugar de demostrar experiencia hacen todo lo contrario afectando seriamente decisiones que afectan directamente a la población.

Políticos nuevos y jóvenes como el caso del Ing. Manolo Jiménez Salinas, ha sido alcalde de Saltillo, en dos ocasiones y en ambas también estuve desde su primer día de campaña observando y haciendo mis propias anotaciones, un ejercicio periodístico que continúo haciendo por ende ahora que se la está jugando como candidato a la gobernatura de Coahuila, he observado que en su jornada cívica pro alcanzar la gobernatura coahuilense, con hechos acepta y reconoce que los tiempos de hace quince, veinte, treinta y más años atrás de hacer política ha cambiado diametralmente.

Una campaña personalizada, en donde no caben aquellas viejas prácticas de los tumultuosos mítines partidistas, de las famosas promesas, del “blof”, del discurso demagogo, del acarreo colectivo y mentiras, así como descalificaciones a los adversarios, son cosas del pasado que ya no funcionan y que deben de reinventarse nuevamente los nuevos políticos electos a la gobernatura de Coahuila.

A la gente, a la nueva generación, en particular a los jóvenes, hay que hablarles con la verdad, hay que ir directo con ellos, demostrarles sinceridad, pero sobre todo trabajo.

En una acción que el propio Manolo Jiménez Salinas, ha logrado llegar personalmente hasta la puerta de las casas de miles de coahuilenses, en donde después de su presentación personal y dar a conocer su candidatura, escucha lo que desea la gente y hace compromisos, más jamás promesas.

Que es muy cansado el andar tocando puerta por puerta, así como caminar largas jornadas en colonias, y recorridos por toda la Entidad; claro que lo es; que es un proceso lento, claro que sí, pero muy efectivo; que las quemadas por el sol son tremendas, sí lo son, pero vale la pena.

Estas son las observaciones y anotaciones que hago, siendo imposible de resaltar en una nota informativa, cosa que la gente que lee las noticias, o ven la televisión de medios informativos, no logran percibir a él coahuilense sobre esta nueva generación de políticos.

Pero el Ing. Manolo Jiménez Salinas, está conociendo en las diferentes Regiones Coahuilenses, en la voz del ciudadano, lo que quiere para su comunidad, le da la oportunidad al ciudadano conocer físicamente quién le está pidiendo el voto, pero, sobre todo, rompe con todos los moldes y viejas tradiciones en donde si bien es cierto que es un trabajo arduo y fatigoso, es lo que convence, porque este joven coahuilense tiene en su poder una radiografía de lo que hay que hacer para convertir a Coahuila, en una Entidad con calidad mundial que es su objetivo principal una vez sentado en el Palacio Rosa. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org