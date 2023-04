Andrik Dimayuga de Compaq, dijo que va por todo a la segunda fecha de Nascar México en SLP, Commscope 200

Staff/RG

Tras un intenso trabajo sobre el auto No. 67 de Compaq-Comercializadora Virdi, el piloto capitalino Andrik Dimayuga, llega a la segunda carrera del año que se disputará el 15 y 16 de abril en el Súper Óvalo Potosino, dispuesto a todo para conseguir un lugar en el podio.

“La verdad es que estoy muy contento por cómo se dio todo en la primera fecha de Tuxtla, donde hubo varios factores que me impidieron sumar una buen cantidad de puntos. Para San Luis hemos trabajado mucho y me siento confiado, gran parte de la confianza me la dieron los chicos del equipo y mi padre, que me hicieron ver que la temporada es joven y que se puede recuperar el terreno perdido”, expresó el piloto Compaq.

Habló de los arreglos que se le realizaron al óvalo ubicado en Villa de Zaragoza y fue claro al manifestar que felicita a la organización por el hecho de trabajar para darle a los pilotos pistas donde puedan dar todo: “Que bueno que Jimmy y la gente del óvalo hayan decidido hacer los arreglos que dieron a conocer, NASCAR México, merece correr en buenas pistas”.

“El Súper Óvalo Potosino es muy desafiante”, dijo. “Tienes que cuidar tus neumáticos y frenos, y también tu temperamento durante toda la carrera. Es la primera pista corta de la temporada y como ocurre normalmente, los golpes están a la orden del día”, comentó.

Dimayuga dijo además que llega muy motivado a la Commscope 200, donde el año pasado visitó el podio en la NASCAR Challenge: “Ahora subí a NASCAR México pero eso no es problema para mí. Ando al parejo que varios destacados de la categoría y todos en el equipo, sabemos lo que podemos dar”.

Por último aclaró de la importancia que tiene en una pista como esa lograr un buen sitio en la calificación, porque es difícil rebasar y además partiendo desde atrás se presta para verse mezclado en algún accidente.