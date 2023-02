Premio Puskas: Macin Oleksy se lleva el premio a mejor gol del año del 2022

SOY FUTBOL

El polaco Macin Oleksy recogió este lunes el premio Puskas al mejor gol del año, por el que logró en un partido con muletas.

Es la primera vez que la FIFA designa un gol con muletas como el mejor del año, una recompensa para este futbolista que perdió una pierna cuando le cayó una máquina encima.

El tanto premiado lo marcó el 6 de noviembre en el duelo de la liga de su país entre el Warta Poznań y el Stal Rzeszów.

🚨🇵🇱 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: This goal from Marcin Oleksy has won the FIFA Puskas 2022 award! pic.twitter.com/X1eTS6Js2u

— EuroFoot (@eurofootcom) February 27, 2023