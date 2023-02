Laura Pausini celebra 30 años de carrera con 3 conciertos en menos de 24 horas

PUBLIMETRO

Laura Pausini concluyó su celebración de 30 aniversario en el Teatro Carcano de Milán, después de un maratón musical en vivo, el cual llamó #Laura30.

La celebración dio inicio en el Harlem’s World-Famous Apollo Theater de Nueva York, seguido por una parada en The Music Station en Madrid y finalizando sus presentaciones especiales en su país natal. Las tres actuaciones fueron en un lapso de 24 horas, las cuales, atrajeron a miles de fans que abarrotaron las entradas para su ansiado regreso a los escenarios de la italiana más premiada desde 1993.

Laura tuvo que dar un gran esfuerzo físico y vocal para poder cumplir su sueño de compartir con su público este aniversario, el cual, conmemora el día que logró ganar el Festival de Sanremo con su canción “La Soledad” el 27 de febrero de 1993.

“Estuve pensando mucho en cómo celebrar nuestro aniversario. He creado mi historia de amor más larga con quienes me han elegido como su voz. Durante estos años de Covid, aunque he vivido viajes y emociones indescriptibles con los Globos de Oro, los Oscar, el documental y Eurovisión, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis 30 años de vida en el mundo de la música. Me di cuenta de que me estaba adaptando a los ritmos de una persona conformista, y no me gustaba, no me reconocía.

Traté de encontrar en mí una fuerza que, honestamente, había perdido y también por eso diseñé un logo con una mujer (que soy yo) corriendo adelante en el tiempo. ra, quien ha sido galardonara y nominada con sus trabajos realizados en este tiempo, como una nominación a los Oscars en 2021 y un Globo de Oro por su tema “Ío Sí” de la película “The Life Ahead”.

Esta celebración es solo el principio de una serie de eventos que se llevarán a cabo en 2023, tras un parón de cinco años. La italiana anunció que vienen muchas sorpresas junto con su World Tour Premiere. Tras cinco años de ausencia, #Laura30 fue lo que trajo de vuelta a la escena musical a la cantautor.

“Quiero y debo darme este regalo: saber que no he llegado a la meta, que aún hay mucho más por descubrir y explicar a quienes creen en mí que también las personas que han vivido lo que yo he tenido el honor de experimentar pueden encontrar nuevas energías, nuevos estímulos, nuevas metas… porque no es bonito quedarse en el pasado, creo que solo mirando hacia adelante podemos encontrar esperanza y sentirnos vivos, podemos encontrar ilusión en el corazón, podemos entender que hay aún queda mucha vida por recorrer y por descubrir.

Precisamente por eso quería hacer una locura: 24 horas, 3 ciudades, 2 continentes, 5 idiomas, 30 años.Realmente no sabía si lo conseguiría, pero ya que los famosos somos tan observados y juzgados, me gustaría que quien me sigue vea que me esfuerzo, me propongo nuevos desafíos y no por megalomanía, sino por vivir, por sentirme útil, a pesar de que podría disfrutarlo sin hacer ningún esfuerzo… En resumen, me gusta siempre reflexionar sobre lo que hago, cuestionármelo, con toda la pasión que tengo, mientras tenga fuerzas”.