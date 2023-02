Messi es The Best 2022; FIFA lo premia como el mejor de todos

MEDIO TIEMPO

Leo conquistó Qatar 2022 con Argentina, por eso fue premiado este lunes con el máximo reconocimiento individual.

La FIFA premió este lunes al Mejor Futbolista del mundo con el The Best 2022, año de Mundial que decantó la decisión dentro de la terna compuesta por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzema, el primero ganador del trofeo más grande del futbol, el segundo como protagonista de la Final con un Hat-Trick y el tercero relegado de la justa por una lesión. ¿Quién ganó el premio The Best 2022 a mejor jugador? Tal y como se presupuestaba, Lionel Messi recibió The Best por segunda vez en su carrera, coronando un 2022 inolvidable en el que, si bien a nivel de clubes quedó corto de las expectativas con el PSG y su eliminación en Octavos de Final de la Champions League, con la Selección de Argentina ganó el Mundial de Qatar marcando siete veces, una de esas a México en la Fase de Grupos.

“Lo primero es decir que es un honor volver a estar aquí nominado junto a Benzema y Kylian que tuvieron años grandísimos. Le doy las gracias a mis compañeros, a Lionel Scaloni, al Dibu y somos nosotros los que representamos a todos los de la Selección. Conseguí mi sueño después de tanto pelearlo, de tanto buscarlo, es lo más hermoso de mi carrera decir que soy campeón del mundo con Argentina”.

Para muchos dejando ya de lado cualquier debate sobre su calidad como el mejor futbolista de todos los tiempos, la Pulga había ganado The Best en 2019 y los últimos dos años se vio relegado por Robert Lewandowski, quien en esta edición no estuvo entre los tres finalistas.

Ganadores históricos del premio Cristiano Ronaldo en 2016 Cristiano Ronaldo en 2017 Luka Modric en 2018 Lionel Messi en 2019 Robert Lewandowski en 2020 Robert Lewandowski en 2021 Lionel Messi en 2022 ¿Qué jugadora ganó de The Best FIFA?

Por segundo año seguido, la española Alexia Putellas se llevó la condecoración a la mejor futbolista del orbe, esto pese a haber sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda en julio del 2022 que le impidió participar de la Eurocopa Femenina, en la que España quedó eliminada en Cuartos de Final ante Inglaterra, las eventuales campeonas como organizadoras.

Ganadores del The Best 2022 The Best varonil: Lionel Messi (PSG / Sel. de Argentina) The Best femenino: Alexia Putellas (Barcelona / Sel. de España) Mejor XI varonil: Thibaut Courtois; Virgil van Dijk, Achraf Hakimi, Joao Cancelo; Casemiro, Luka Modric, Kevin de Bruyne; Kylian Mbappé, Lionel Messi, Karim Benzema, Erling Haaland. Mejor XI femenil: Christiane Endler; Lucy Bronze, María León, Leah Williamson, Wendie Renard; Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead. Mejor Entrenador: Lionel Scaloni (Sel. de Argentina) Mejor Entrenadora: Sarina Wiegman (Sel. de Inglaterra) Mejor Portero: Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa / Sel. de Argentina) Mejor Portera: Mary Earps (Manchester United Fem. / Sel. de Inglaterra) Mejor afición: Argentina en el Mundial 2022. Mejor Gol (Premio Puskas): Marcin Oleksy (Warta Poznan / Liga de Amputados de Polonia)