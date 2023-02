Alec Baldwin recibe otra demanda, esta vez de sus propios compañeros de ‘Rust’

QUIÉN

Solo unos días después de declararse no culpable del delito de homicidio involuntario que le atribuye la fiscalía de Santa Fe, en relación con su responsabilidad en la muerte accidental de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de rodaje de la película Rust , en 2021, el actor Alec Baldwin recibió otra mala noticia en el marco de sus batallas judiciales ligadas a este triste caso. Tres miembros del equipo de la cinta, Doran Curtin , Reese Price y Ross Addiego , demandaron al astro de Hollywood por los daños psicológicos y anímicos que habrían recibido en su condición de testigos directos del suceso.

¿Por qué están demandando a Alec Baldwin?

Los tres demandantes aseguran haber padecido elevados niveles de ansiedad y otros síntomas compatibles con el síndrome postraumático a raíz de lo ocurrido. También acusan a Baldwin de haber actuado de forma negligente, haciendo caso omiso a las instrucciones de seguridad antes de empuñar el arma que acabó con la vida de Hutchins e hirió al director del filme, Joel Souza . Por si eso no fuera suficiente, los tres alegan haber sufrido heridas derivadas del sonido provocado por el potente disparo, al tiempo que recriminan al artista, como ha hecho la fiscalía y la familia de Hutchins , que no revisara el estado de la pistola cuando la tomó en sus manos. En su defensa previa, el intérprete manifestó que se le había comunicado que el arma no estaba cargada con balas reales y defendió su decisión de no hacer nuevas comprobaciones.

Además de los cargos presentados por el ministerio público y de esta nueva demanda, que persigue una elevada indemnización, Alec Baldwin se enfrenta a otro litigio emprendido por los familiares directos de la fallecida, en concreto sus papás y su hermana. Estos interpusieron una demanda el pasado 9 de febrero, contra el intérprete y también contra la productora del filme, que citaba agravios tales como daños morales intencionados, negligencia y pérdida de consorcio, una figura jurídica que hace referencia a los perjuicios derivados de la pérdida de un cónyuge en un matrimonio codependiente.