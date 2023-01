Morena, culpable de percances en el metro de la CdMéx, acusa el PRI

Staff/RG

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el lunes16 de enero de 2023.

PREGUNTA.- ¿… desde el Congreso federal para el tema del Metro de la Ciudad de México?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ya lo hicimos, pusimos varios puntos de acuerdo. Nos gustaría que la mayoría recapacitara y le diera presupuesto a la Ciudad de México, y le diera presupuesto al Metro.

Queremos que regrese el Fondo de Capitalidad, que era un Fondo que empujó el PRI allá por el 2012 más o menos, y que bueno, lo desaparecieron.

Pero tanto el presupuesto como la operación del Metro corresponde a MORENA.

PREGUNTA.- El gobierno de la Ciudad de México dice que sí hay presupuesto y que sí se ha aplicado, lo cual no es así.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues los resultados son los que usted ve, cosas trágicas, pero también cosas del día a día.

Cuando tenemos época de lluvia se inunda. Si usted ve la parte aparente pues está cayéndose, y bueno, pues los resultados finales en el tema de lo que usted pues es terrible.

Pero todo esto es responsabilidad de MORENA, es decir, a nosotros nos queda, somos la oposición y no tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados, entonces nos queda señalar los errores, y bueno, pues es terrible, pero pues se lo dijimos.

Si siguen concentrando el presupuesto en lugar de distribuirlo para que haya un desarrollo uniforme y para que haya un mantenimiento, no solamente de eso, pues es lo que usted va a ver, pero así como usted ve lo que está pasando en el Metro, le puedo decir en todas las carreteras del norte del país, es lo mismo.

PREGUNTA.- Esta solicitud para que la jefa de gobierno comparezca ¿qué ha pasado?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ya fue entregada y depende …

PREGUNTA.- ¿Ya se abordó?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no se ha abordado, y depende de la mayoría. A nosotros nos gustaría que estuviera en un ambiente de respeto para hacer las preguntas que corresponden, en un ambiente de mucho respeto.

PREGUNTA.- Hace unos momentos Ignacio Mier dijo que en respeto o con respeto al Congreso local, pues debe ser en todo caso, primero en el Congreso local donde comparezca la jefa de gobierno y posteriormente en la Cámara de Diputados ¿qué opinión le merece esto, cree que realmente ..?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues es su opinión. A nosotros nos gustaría, estamos en un momento de emergencia para la Ciudad de México para la zona conurbada, porque lo que está pasando con el Metro no solamente afecta y eso es terrible, a la Ciudad de México, también a la zona conurbada.

Cuánta gente del Estado de México utiliza desde la estación de Indios Verdes, uno de tantos ejemplos, o cuánta gente que viene de Pacucha o cuánta gente que viene de Puebla y empieza a llegar a la primera estación para hacer su vida acá durante el día.

Entonces nosotros esperemos que vaya, y que en un ambiente de diálogo pues platiquemos y que en el próximo presupuesto de la federación, tenga los recursos para remitirlos a la Ciudad de México y arreglar el tema del Metro y otros que están pasando en la Ciudad.

Cheque usted las vialidades, prácticamente ya no existe un pavimento uniforme; cheque usted las plazas y los jardines el deterioro que tienen. Yo creo que hay que dedicarle el presupuesto a la Ciudad de México.

PREGUNTA.- Una auditoría revela que hay recursos que fueron supuestamente pagados por el Metro para mantenimiento y jamás se efectuó ¿qué se puede hacer al respecto?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Creo que ese tipo de cosas vale la pena, antes de llevarlas a la discusión, valen la pena verlas ahí en una comparecencia. Incluso nosotros en Va por México, el PRI, dice, bueno, si no es en el Pleno puede ser en el seno de la JUCOPO, pero con todo tiempo, libertad y profundidad pues lo discutamos.

Nosotros no queremos un espectáculo mediático. Nosotros queremos …

PREGUNTA.- MORENA sí protege a su gente.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Y nosotros queremos proteger a la comunidad.

PREGUNTA.- El PAN está pidiendo que haya una revisión, pero también sean organismos internacionales para que haya una revisión total …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Todo eso hemos planteado, todo eso hemos planteado.

Acá el PRI, usted escuchó a nuestro dirigente nacional, una muy buena propuesta, que es el Fondo de Capitalidad, aquel que surgió en tiempos del presidente Peña.

El presidente ((dirigente)) también está proponiendo que instituciones académicas de nuestro país, que las hay muchas y muy buenas, el Politécnico, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, pues revisen lo que está pasando integralmente en todo el sistema del Metro. Se requieren recursos, y se requiere un presupuesto federalista.

Cuando nosotros nos quejamos de que centraliza el recurso, no nos referimos a la Ciudad de México, bueno, la Ciudad de México es el equivalente a una entidad federativa. No. Nos referimos al gobierno federal, que es distinto.

Entonces necesitamos recursos para todas las entidades, entre ellas la Ciudad de México.

PREGUNTA.- De nada sirve el recurso si hay subejercicios.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Por eso le digo, es importante una comparecencia, y es importante que en el próximo presupuesto digamos, aquí hay tantos miles de millones de pesos para arreglar el sistema colectivo más importante que hay en el país, que es el sistema metropolitano, el Metro, y eso incluye también otro tipo de infraestructura para aligerar la carga de la movilidad de esta gran Ciudad.

PREGUNTA.- Ayer la jefa de gobierno abrió la parte de la Línea 12, las víctimas no le mereció tiempo, en cualquier zona cero se da un minuto de silencio, se preocupa por las víctimas, por los deudos, ayer no hubo nada de eso, más que cantos, más que cantos.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- A nosotros nos gustaría, con todo respeto, que agarráramos, que agarraran ellos, no nosotros, que agarraran ellos con seriedad lo que pasó.

PREGUNTA.- … una fiesta lo de ayer.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Tienen mucho tiempo en que no se le ha puesto, no solamente al Metro, no se le ha puesto dinero a la infraestructura del país.

Chéquese usted la carretera México-Nuevo Laredo, los tramos México-Querétaro, el libramiento de Querétaro, donde hay colas inmensas, y todo esto requiere presupuestos para resolver estas situaciones de mantenimiento, de actualización de infraestructura.

Entonces, nosotros cuando nos quejamos de la centralización, le digo no es la Ciudad de México, no se entienda eso, no. Es al gobierno federal, necesitamos que los reparta en los 31 estados y en la Ciudad de México.

PREGUNTA.- ¿La Cámara de Diputados tiene competencia en este contexto de lo que dijo Mier para citar a la jefa de gobierno?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, la ley dice que cualquier servidor público, y se les ha citado en el pasado, luego no van.

PREGUNTA.- ¿Y qué ha pasado, qué respuesta …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No tenemos, no ha habido ninguna respuesta. Nosotros somos minoría y estaremos exigiéndola.

PREGUNTA.- Respecto a este presupuesto sabotaje en el Metro, que está denunciando el gobierno capitalino, ¿qué lectura le da usted? Digo, han sido prácticamente todos los días.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Que eso nos lo comenten ahí en la Cámara, o sea, nosotros no vamos al pleito, nosotros no queremos espectáculos. Es más, el PRI dice, si es en la Junta de Coordinación Política, adelante, o sea, lo que queremos es discutir y que nos diga por ejemplo, la jefa de gobierno, ¿por qué cree que hay un sabotaje? Yo no descartaría nada.

Pero lo que yo veo es que tenemos una crisis de mantenimiento en ese lugar y en muchos otros.

La Ciudad de México, vean ustedes los pavimentos, no se vayan más allá, vean ustedes los pavimentos, está muy, muy dañada la Ciudad.

PREGUNTA.- Ayer hubo un desprendimiento en la Línea 7.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, otra vez.

PREGUNTA.- En Polanco, en la mañana también tuvieron que desalojar y así ha sido constante.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Otra vez.

PREGUNTA.- ¿No parece un autosabotaje?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, yo no diría eso, porque luego se hace otra nota, no.

Yo lo que creo es que no debemos poner sobre la mesa temas hasta que no los tengamos comprobados. Por eso nosotros no estamos haciendo un escándalo. Nosotros lo que queremos saber, con todo respeto, que se nos explique qué está pasando, y que veamos los números, y le hacemos un llamado a MORENA para que en el próximo presupuesto que todavía lo van a votar ellos, le destinen dinero a la Ciudad de México, que recuperemos esos fondos de capitalidad y que la Ciudad de México, que la Ciudad de México es de todos, hombre, de los que venimos acá, de los que están en las cercanías en las proximidades.

Entonces la infraestructura de aquí no solamente beneficia al habitante de la Ciudad de México,. Nos beneficia a todos nosotros.

PREGUNTA.- ¿Es correcto entonces desplegar a la Guardia Nacional?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que la Ciudad de México es el lugar que tiene más policías.

A mí me gustaría ver la Guardia Nacional combatiendo al narco, es bien importante, combatir al narco.

PREGUNTA.- ¿Algún comentario sobre la elección y el caso Ricardo Mejía que va por el PT ahí en Coahuila?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues si ya lo conocen para qué lo invitan, así es, es la verdad.

Yo, no que me dé gusto, pero lo veo, me da risa, pues ya lo conocen, hombre.

Él fue al PRI, estuvo en el PRI, cuando ustedes no habían nacido, estuvo en el PRI. Lo hicimos o lo hicieron diputado y a los tres meses de la CNOP, y a los cuatro ya quería ser diputado federal, le dijeron que no, y se fue, e hizo la misma historia.

Creo que solamente en el PAN no ha estado, aunque jugó creo que por el PAN en la del 18, o sea, con la coalición de ellos. Así es él.

PREGUNTA.- Esta división en MORENA con el tema de Coahuila…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Es que nunca fue de MORENA.

PREGUNTA.- Bueno, esta división que encabeza Mejía con la ruptura con MORENA, digo, el presidente hoy dijo que ni se despidió de él…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Así es él, así es él, que no se vaya a sentir mal el presidente, así es Mejía, así es, se la ha hecho a todos, ni se despidió de Montemayor, ni de Martínez, ni nada, con todos los que trabajó.

PREGUNTA.- ¿Pero beneficia al PRI?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. El PRI va a ganar por el PRI, porque tenemos una estructura muy sólida, porque tenemos un muy buen gobernador y porque seguramente vamos a tener el mejor candidato, está ahorita en elección, Manolo es el que nosotros los priistas apoyamos, pero está en la elección interna. Entonces nosotros vamos muy bien.

Hoy creo que el reforma sacó unos cuadros de votaciones y pues va muy bien.

PREGUNTA.- Por otro lado, Yasmín Esquivel debe irse ya de la Suprema Corte de Justicia?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que debería resolverse este tema, como que nadie puede resolverlo, que es lo que me llama a mí la atención. Ahora resulta que nadie lo puede resolver.

Pues ahorita donde tienen fiesta es ahí en Santo Domingo, o sea, pueden poner un letrero que diga: garantizado.

PREGUNTA.- El mensaje a las nuevas generaciones.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Mal, mal, mal, mal. Creo que también la universidad debería hacer un análisis del resto de los procesos de titulación.

PREGUNTA.- ¿O hacer una reforma para integrar este tipo de supuestos a la ley orgánica…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que, con todo respeto, hay las normas, tiene que resolverse, esto se está alargando mucho, y con todo respeto que merece la UNAM, no debe ser el primer caso que hay, ya hay 300, 400 mil muchachos allá, seguramente alguien también ya se le ocurrió antes esa idea.